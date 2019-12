Kerstdis bij IKEA is een hit: “We dachten dat die Zweedse formule hier niet zou aanslaan”

Vrije tijd Op de echte feestdis is het nog een weekje wachten, maar dat belette heel wat mensen niet om de voorbije weken al uitgebreid te gaan kersttafelen. In IKEA kon dat namelijk voor een prikje: 12,50 euro. “Ik heb mensen gezien die al voor de derde keer terugkwamen.”

‘Te mie gesmakt.’ Als een West-Vlaming iets zegt - en dat gebeurt à volonté in de Gentse IKEA - gaan de woorden sowieso smakelijk over de lippen, maar in dit geval spreken de drie lege bordjes die voor de oudere vrouw zijn uitgestald al boekdelen. Van plan was ze het nochtans niet, om nu al aan de kersdis aan te schuiven, maar veel overtuigingskracht was er nu ook weer niet voor nodig. “Twaalf euro vijftig. Daar kan je toch niets mis mee doen.” En het heeft haar dus gesmaakt.

Voor de vele IKEA-gangers die toch al van plan waren om de kerstshopping te combineren met Zweedse balletjes, het beproefde ‘belevenisconcept’ van de keten, lijkt het een simpel binnenkoppertje. Bij de ingang van het restaurantgedeelte zie je de nekjes nieuwsgierig naar links en rechts uitwijken om een zicht te krijgen op het ‘Julbordbuffet’ dat in de koffiehoek is uitgestald: zalm, sneedjes ham, winterse groentjes en ja, ook de Zweedse balletjes.

“Dat moet natuurlijk”, zegt medewerkster Anke Wauters, die aan de ingang klaarstaat om de nieuwsgierige blikken om te zetten naar verkochte eettickets. Dat de hoek gezellig en kerstig is ingekleed, helpt zeker in eindejaarstijden, maar de grote truc? “Als ik tijdens mijn uitleg de woorden ‘à volonté’ uitspreek, dan beginnen de ogen direct te glinsteren. Ik heb deze maand mensen gezien die een derde keer terugkwamen, speciaal voor dit buffet.”

Zweedsheid

“We dachten lange tijd dat die Zweedse kersttafel in België niet zou aanslaan, maar we zijn daar een jaar geleden op teruggekomen. We waren toch een beetje onze ‘zweedsheid’ verloren”, zegt food manager Roel Michiels. Vorig jaar was er een voorzichtige test, dit jaar rolden ze het IKEA-kerstbuffet uit in alle Belgische filialen. “Alles is ook online te kopen, dus in de winkel moet je mensen toch iets extra bieden.”

Een stormloop is het kerstbuffet nu ook weer niet te noemen - in Gent, waar dagelijks zo’n 5.000 mensen eten, schoven op de beste dag 484 mensen aan - maar met 10.000 verkochte eettickets op twee weken tijd slaat de formule wel aan. “Ook bij de medewerkers”, zegt Michiels. “Voor hen is dit ook eens leuker dan telkens twaalf balletjes tellen.”

Maar waarom schuiven klanten hier eigenlijk aan? Het blijft voor ondergetekende toch een beetje een raadsel. In een periode waarin het ene verplichte schransfestijn het andere opvolgt, zijn best veel mensen bereid om hun kerstbuikje nu al wat uit te rekken. Bovendien weet iedereen die al eens gastvrouw - of man is geweest voor Kerstmis toch dat 12,50 euro geen prijs is voor een kerstdiner?

“Als het goed is, is het goed. Moesten ze dit met Allerheiligen doen, dan zou ik ook komen hoor.” Een oudere man, die vorige week al kwam kersttafelen, maakt er weinig woorden aan vuil terwijl hij het voorgerecht naar binnenwerkt. “Eigenlijk hadden we die nieuwe pan niet echt nodig”, bevestigt zijn vrouw dat de verse aankoop een beetje een excuus was. Op zaterdag eindigt het kerstbuffet namelijk.

Dat hoge smikkelgehalte lijkt voor de hoofdmoot de reden dat ze met een volgestouwd bord aan tafel zitten. “Eigenlijk kom ik hier niet zo graag, het is hier wat te druk naar mijn goesting”, zegt Jan. Zijn vrouw Rita: “Het buffet voegde wel iets toe, dat wisten we op voorhand. Er is erg veel keuze. Vooral het witloof vind je lekker, hé Jan?” Jan knikt, terwijl kleindochter Lore gretig aanvult: “En je kan je helemaal vol eten.” Bij alledrie verschijnt een glimlach op het gezicht. Het plaatje kan zo aan de IKEA-muur.

Keuvelen

Het is eigenlijk best indrukwekkend, de geoliede machine die zo'n IKEA-restaurant is. In horden stromen ze toe, niet veel later lopen ze alweer door de markthal om het voldane gevoel om te zetten in een aankoop. “Met duizend komen ze hier eten, en toch is iedereen in een vingerknip bediend én tevreden”, zegt Roland Vancaneghem bewonderend. Hij werkte lang voor een andere Zweedse multinational, Volvo, en kan wel genieten van een portie gezellige functionaliteit - of is het functionele gezelligheid? “We komen vaak eten in dit restaurant. Ik vind het hier heerlijk zitten.”

Het kerstbuffet is niet aan hem besteed. “Glutenallergie”, legt hij uit. Ook wie niet mee eet, is echter positief. “Ze hebben het Zweedse kerstgevoel wel goed weten te capteren, vind ik.”

In die zin vallen er ook best mooie verhalen te rapen aan de kersttafel in IKEA. Zoals Dominique, die met zijn schoonmoeder zit te tafelen. Vroeger babbelden ze vaak als ze buiten een sigaret rookten tijdens familiefeesten, vertellen ze, maar het kerstbuffet in IKEA is een waardig alternatief nu ze beiden gestopt zijn.

Even verderop zit Lucas Van Herpe alleen aan een tafeltje, met naast zich Katrien Callens en haar man. Het kerstbuffet is een gespreksstarter. “Echt een geslaagd concept”, zegt Katrien. Lucas beaamt: “Geslaagd en lekker.” Een half uur later zitten de twee nog steeds te keuvelen, over leven en - ik gok - reizen. “(...) en het was daar drie weken lang rond de dertig graden.”