Kerst vieren in Londen? Dit zijn de beste adresjes volgens merkstrateeg en local Senta Slingerland Irene Schampaert

06 december 2019

08u55 0 Vrije tijd Londen is wat je er zelf van maakt. Alles is voorhanden, kiezen is de boodschap. En iedereen is er welkom. Voor Senta Slingerland is het nu bijna twintig jaar haar thuisstad. Geen betere gids om ons in de sfeervolle kerstperiode door de straten te leiden.

 Waar moeten we zijn voor kerst op zijn best?

“Elke winter tovert Somerset House zijn binnenplaats om tot een heuse schaatsbaan. Het voelt als de kerst die je ziet in films. Je kan er schaatslessen volgen, ’s avonds geniet je van Londens beste dj’s, er is warme chocolademelk en Baileys; voor Londenaars moet er steevast een druppel alcohol bij, anders is het niet gezellig.”

www.somersethouse.org.uk

 En om eindeloos te kerstshoppen?

“Start in Jermyn Street voor de klassieke, Britse winkels, omgeven door prachtige kerstlichtjes. Loop door naar Old Bond Street, met zijn bekende modelabels en designerzaken. Spring daarna op de metro naar Covent Garden waar je alle highstreetwinkels vindt, maar niet de grote drukte. En elke woensdag in december is Columbia Road Market de perfecte kerstmarkt. Je luistert er naar kerstliederen gezongen door een echt koor, en kan er shoppen tot ’s avonds laat. Het fantastische keramiekcollectief Ceramics 274 heeft er een pop-up waar je mooie geschenkjes kan scoren.”

Ceramics 274, 188 Hackney Rd - www.ceramics274.com (van 5 tot 22 december)

 Wat is de place to be voor het perfecte Engelse ontbijt?

“The Wolseley in Piccadilly is dé bestemming voor een chic, klassiek Engels ontbijt. Het gebouw is geïnspireerd op een bank in Boston, met zwart-witmarmer, hoge gewelven en imposante trappen en pilaren. Je kan er genieten van een eenvoudige maar heerlijke signature muesli en gepocheerde eitjes met gerookte zalm. Voor de dappere citytrippers is er de haggis in whiskey sauce, een Schotse specialiteit gemaakt van schapenlever, -hart en -longen.”

160 Piccadilly - www.thewolseley.com

 Waar drink je dé afternoontea?

“Voor de meest onvergetelijke Britse thee-ervaring moet je in The Sanderson zijn. Hun ‘Mad Hatter’s Afternoon Tea’ vervoert je naar de wereld van Alice in Wonderland: compleet met menu’s verstopt in oude boeken, theepotten met konings- en koninginnenhoofden en kleurrijk gebak.”

50 Berners St, Fitzrovia www.morganshotelgroup.com/originals/originals-sanderson-london

 Waar worden kinderen blij van?

“Londen is een fantastische stad voor kinderen. The London Eye, het reuzenrad aan de Thames, is een leuke manier om de stad van een andere kant te bekijken. Zo goed als alle musea programmeren activiteiten voor kinderen en jongeren. Voor wie van muziek en dansen houdt, is er Raver Tots, een muziekfestival waar jong en oud uit zijn dak gaat. Op 15 december is er een speciale kersteditie in Shoreditch.”

2-4 Hoxton Square, Hackney - www.ravertots.co.uk

 Welke wijk is volgens jou aan het floreren?

“Londen is een collage van kleine ‘dorpjes’ en elke maand is een andere buurt de nieuwste, coolste wijk. Peckham is al een tijdje aan het boomen, zeker sinds de lancering van de Peckham Levels, een oud parkeergebouw dat omgebouwd werd tot een toevlucht voor jonge entrepreneurs op zoek naar coworking, yogalessen en feestjes.”

95A Rye Ln - www.peckhamlevels.org

 Op welk adresje zou je zelf graag eens logeren?

“Ik droom van een nacht in het rijkelijke The Mandrake Hotel, dat zijn eigen serre heeft met indrukwekkende, exotische planten. En ik zou niet nee zeggen tegen een verblijf in het gloednieuwe Standard Hotel in King’s Cross, vers overgebracht uit New York. Specifiek zou ik kiezen voor een van de kamers met buitenbad. Hoe heerlijk is dat?”

20-21 Newman St, Fitzrovia - www.themandrake.com

10 Argyle Street - www.standardhotels.com/london

 Is er een museum in de stad dat eruit springt voor jou?

“Hou je van design, dan is The Design Museum een must-do. Het vertelt de geschiedenis van ontwerp in de mode, architectuur, meubelbouw en transport. Er zijn ook erg leuke workshops voor kinderen.”

www.designmuseum.org

 Wat is dé allernieuwste hotspot?

“Talk of the town dezer dagen is Silo, het zero-waste-restaurant van chef Doug McMaster, dat zijn roots heeft in Brighton. Je eet er alles, van kop tot staart, en de on-site brouwerij recycleert haar overschot tot gefermenteerde drankjes. Ze hebben hun eigen korenmolen en karnen hun eigen melk.”

The White Building 1st Floor, Queen’s Yard - www.silolondon.com

 Hoe ziet voor jou de ideale winterse dag in de stad eruit?

“Begin met een Indisch ontbijt bij Dishoom in King’s Cross, reuzepopulair bij de Londenaars. Kijk een beetje rond in de winkels in het nieuw ontwikkelde Coal Drops Yard, dat ernaast ligt, waar vooral Blackhorse Lane Ateliers (handgemaakte jeans) en Cubitts (brillen) de moeite waard zijn. Loop dan via het kanaal tot aan Angel, waar je even kan opwarmen in een van de vele gezellige cafeetjes op Camden Passage, waaronder het Oostenrijkse taartenparadijs Kipferl. Neem de bus tot aan St. Paul’s Cathedral en loop de Millennium Bridge over voor een bezoek aan het Tate Modern. Daar loopt nog tot 5 januari een prachtige tentoonstelling van de Deens-IJslandse kunstenaar Olafur Eliasson. Steek dan de rivier over via de Golden Jubilee Bridge, vanwaar je een prachtig uitzicht hebt over alle andere bruggen. Via Trafalgar Square loop je Soho binnen met zijn vele theaters, waar je met wat geluk een lastminuteticket op de kop kan tikken.”

5 Stable St, Kings Cross - www.dishoom.com

Stable St, Kings Cross - www.coaldropsyard.com

20 Camden Passage, The Angel - www.kipferl.co.uk

www.tate.org.uk

 Ken je een bijzonder mooi ingerichte bar, hotellounge of restaurant?

“Sketch telt niet één maar vier verschillende restaurants, elk met hun eigen spectaculaire design en bijpassend menu. De toiletten zijn een van de meest geïnstagramde trekpleisters in Londen.”

9 Conduit Street - www.sketch.london

 Is er ook een manier om ten volle van de stad te genieten, weg van het massatoerisme?

“Trek naar London Fields voor een authentieke ervaring. Op zaterdag vind je er de Broadway Market, waar je heerlijke snacks kan proeven en met een glas prosecco in je hand naar Londens meest aantrekkelijke volk kan kijken. Of zoek de natuur op. Londen staat op vijf in de lijst van de meest groene steden ter wereld. Er zijn

ontelbaar veel parken, maar voor mij zijn er twee de mooiste. Hyde Park met haar Serpentine Gallery en Pond waarin je kan zwemmen. En Richmond Park, een National Nature Reserve en hertenpark, met 630 damherten die er ongestoord rondlopen. Prachtig om in de winter te bezoeken.”

www.broadwaymarket.co.uk

 En hoe of waar beleef je de authentieke, onvervalste Britse cultuur?

“Om inzicht te krijgen in de Britten, moet je in de pub zijn. The Blind Beggar in Whitechapel is een van de

beruchtste, bekend door de criminele tweelingbroers Kray, die hier ooit een rivaal doodschoten. Na een paar pinten daar kan je in de buurt een Indische curry gaan eten, meteen ook een erg typisch Britse bezigheid.”

337 Whitechapel Rd - www.theblindbeggar.com

 Tot slot nog een niet te versmaden aperitiefadresje?

“Ryan Chetiyawardana is een van de meest invloedrijke barmannen. Zijn Dandelyan werd verkozen tot de beste bar in de wereld en hij toverde ze onlangs om tot de Lyaness Bar, waar de ietwat vreemde, maar overheerlijke cocktails geïnspireerd werden door de plantkunde.”

20 Upper Ground, South Bank - www.lyaness.com