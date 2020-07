Ken je Ablo al? Belgische app tegen eenzaamheid stoot Pinterest van de troon Liesbeth De Corte

01 juli 2020

15u12 3 Vrije tijd De Belgische app Ablo is bezig aan een serieuze opmars. Sinds kort staat de chatapplicatie op nummer één in de Google Play Store in ons land, en doet het zelfs beter dan grote kleppers als Pinterest. “Hij bestaat nog maar anderhalf jaar, en is al 10 miljoen keer gedownload”, zegt CEO Joost Roelandts.

Het doel van de app: gebruikers laten communiceren met mensen van over de hele wereld. Yup, jij kan dus ook een babbeltje slaan met bijvoorbeeld een Japanner. En je hebt er geen talenknobbel voor nodig, want de applicatie vertaalt alles in realtime naar de taal van jouw gesprekspartner. Zo komen er ondertitels bij de videocalls en worden de chatberichten automatisch vertaald.

De applicatie gaat dus tegen wat technologie vaak instigeert: eenzaamheid. “We brengen mensen samen die elkaar niet zomaar zouden tegenkomen op straat. Met Ablo willen we van de wereld een open plek maken, waar iedereen zichzelf kan zijn", reageert CEO Joost Roelandts.

Sinds de lancering in januari 2019 doet Ablo het vooral goed bij Generation Z, oftewel de jongeren die geboren zijn tussen 1996 en 2015. Hij is al 10 miljoen keer gedownload en is in België de meest gewilde app in de Google Play Store in de categorie lifestyle. Daarmee stoot het zelfs Pinterest van de troon.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Ablo in de schijnwerpers staat. In 2019 werd hij nog verkozen tot app van het jaar door Google. Gebruikers vind je over de hele wereld. De applicatie valt vooral in de smaak in Brazilië, Colombia, Mexico, Italië, Frankrijk, Turkije, Indonesië en Rusland.

Ablo is gratis te downloaden in de App Store, de Google Play Store, en de Huawei App Gallery.