Katten geven goede voorbeeld: zo doe je aan social distancing Margo Verhasselt

28 mei 2020

13u58 0 Vrije tijd Als je zelf al eens winkelaars vervloekte in de supermarkt en dacht: ‘hoe moeilijk kan het zijn om 1,5m afstand te bewaren’, dan is het misschien een idee om deze foto’s mee te nemen de volgende keer je naar de winkel trekt. Want het goede voorbeeld, dat wordt gegeven door katten zo blijkt.

Een groepje straatkatten in Quezon City in de Filipijnen heeft de social distancing-maatregelen goed in de gaten gehouden en besloot om ze zelf ook toe te passen. Local Coleen Joice Aquino kwam de katten tegen aan een lokale supermarkt waarna ze de foto’s maakte.

Die werden al snel razend populair op het internet. De vrouw legt uit dat de katten vaak in de buurt blijven van de winkel omdat ze op zoek gaan naar eten, maar nu gingen ze ook effectief op de stickers zitten die de gewenste afstand aantonen.



