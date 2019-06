Kastelen en afgelegen villa’s: Airbnb richt zijn pijlen op de superrijken Liesbeth De Corte

26 juni 2019

17u03 2 Vrije tijd Het huren van een overnachtingsplek via Airbnb is lange tijd een goedkoper alternatief geweest voor hotels. Daar komt nu verandering in. Het verhuurplatform biedt vanaf nu ook superluxueuze plekken aan. Zoals verwacht moet je daarvoor ook diep in de buidel tasten.

Het nieuwe project van Airbnb heeft de toepasselijke naam Airbnb Luxe gekregen. Op de site heb je de keuze tussen 2.000 verschillende adressen, gaande van een privé villa in een jungle tot een gerenoveerde hoeve bij een Italiaanse wijngaard of een volledig privé-eiland in Frans-Polynesië. Voor de selectie baseerde het platform zich op de lijst van Luxury Retreats, een bedrijf dat gespecialiseerd is in poepchique accommodaties en in 2017 werd overgekocht door Airbnb. Bij het samenstellen van het repertoire werd rekening gehouden met 300 criteria. Denk aan de design van het bijzondere stulpje, de locatie, de vergezichten en het aantal badkamers dat er beschikbaar zijn.

Eens je een plek geboekt heb, krijg je ook een zogenoemde reisontwerper toegewezen. Hij of zij zal helpen om je 5-sterrenverblijf samen te stellen. Klusjes die tot zijn takenlijst behoren: privévervoer van de luchthaven regelen, een persoonlijke massagetherapeut boeken of een tafel reserveren in een Michelin-sterrenrestaurant.

Met andere woorden: je wordt echt volledig in de watten gelegd. En bij zo’n pamperende ervaring hoort ook een stevig prijskaartje. De gemiddelde prijs voor een nacht is $ 2.000 (omgerekend ongeveer € 1.750, n.v.d.r.). Het duurste is een privé-eiland in Frans-Polynesië. Daarvoor moet je maar liefst 1 miljoen neertellen. In ruil kan je wel profiteren van 21 slaapkamers, 4 zwembaden en zo'n 50 butlers die te allen tijde willen helpen.

Jammer genoeg zijn deze adresjes dus niet voor iedereen weggelegd. Wil je je innerlijke luxepoes tevreden stellen, zonder je spaarrekening te plunderen? Neem dan een kijkje op de site van Airbnb Luxe. Wij selecteerden alvast enkele voorbeelden.

Nukutepipi in Frans-Polynesië, vanaf € 128 572 per nacht

Casa Koko in Mexico, vanaf € 8.607 per nacht

Villa Cetinale in Italië, vanaf € 3.571 per nacht

Carbon Beach in Los Angeles, California, vanaf € 5.928 per nacht

Backstage Luxury Chalet in Zwitserland, vanaf € 5.798 per nacht

Castello di Vicarello in Italië, vanaf € 5.370 per nacht

Villa Samuan in Indonesië, vanaf € 988 per nacht

Villa Acqua in Marokko, vanaf € 1.035 per nacht

Su Casa in Costa Rica, vanaf € 362 per nacht