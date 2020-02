Karaktervol Kopenhagen: de beste tips om er een onvergetelijke trip van te maken Irene Schampaert

14 februari 2020

10u03 0 Vrije tijd Trendy boetiekjes, hippe foodmarkets, overal fietsen, en heel veel water: Kopenhagen is springlevend. Ook qua duurzaamheid scoort de stad hoog, met onder andere groene fietssnelwegen. Emily Swaeb die salesexecutive is voor Soft Gallery, een Deens kinderkledingmerk, en in mei 2019 naar Kopenhagen verhuisde, loodst ons door haar stad, met oog voor heel veel schoonheid.

1. Wat is de perfecte periode om naar Kopenhagen te reizen?

“Er valt het meest te beleven in de lente en de zomer. Alles staat in bloei, de stad leeft, en het is heerlijk om een frisse duik in het water te nemen, tussen de gebouwen, in het hart van de stad. Overal zie je mensen bij het water

genieten van de zon. Het is hier ook heel normaal om na je werk met de fiets naar het strand te rijden. In de kerstperiode is het hier dan weer betoverend mooi, omdat elke wijk dan uitbundig verlicht is. Het straatbeeld lijkt dan wel uit een sprookjesboek te komen.”

2. Wat zijn voor jou dé bezienswaardigheden?

“Kopenhagen heeft een oude stadskern, die rijkelijk versierd is en veel monumentale gebouwen telt. Een fijne wandeling is starten bij De kleine zeemeermin en daarna verder wandelen richting Nyhavn. Onderweg passeer je Amalienborg, de officiële verblijfplaats van de Deense koningin. Elke dag om 12 uur kan je er de wisseling van de wacht aanschouwen. Aan de andere kant van het water staat het prachtige operagebouw, bij Christianshavn.

Aangekomen in Nyhavn kan je de alom bekende gekleurde huisjes bezichtigen en richting ‘The Black Diamond’ trekken, de koninklijke bibliotheek van Kopenhagen, werkelijk een parel!”

Black Diamond, Søren Kierkegaards Plads 1, 1221 Kopenhagen

3. Waar geniet je van de natuur?

“Christiania is naast een alternatieve en kunstzinnige, ook een verrassend groene wijk, waar het fijn wandelen en picknicken is bij het meer. Het heeft iets feeërieks. Ook de botanische tuin en zijn prachtige serre is absoluut het

bezoeken waard. Of wandel eens richting Assistens Kierkegaard in Nørrebro, mijn favoriete stukje groen in het hart van de stad. Het is niet alleen een kerkhof, het is een ware ontmoetingsplaats voor jong en oud, en herbergt een schat aan prachtige, gevarieerde natuur.”

Assistens Kierkegaard, Kapelvej 4, 2200 Kopenhagen

Botanisk Have, Gothersgade 128, 1123 Kopenhagen

 4. Wat is de locale culinaire specialiteit?

“Smørrebrød! Een open, belegd roggebroodje, in zowat elk restaurant te verkrijgen. Dé klassieker is die met haring, zalm, garnalen en avocado. Helemaal Deens is het serveren van een shot aquavit erbij. Ook vertrouwd in het straatbeeld zijn de vele hotdogkraampjes. De Denen zijn gek op de pølser (worst) als lunch, of laat-in-de-avond-snack. Er is zelf een jaarlijkse prijsuitreiking voor de beste hotdog van de stad. Zoetebekken kunnen beter even langs Sankt Peders Bageri lopen, Kopenhagens oudste bakkerijtje, bekend om zijn verrukkelijke

kanelbulle, Zweeds broodjes met een boter-kaneelvulling.”

Sankt Peders Bageri, Sankt Peders Stræde 29, 1453 Kopenhagen

 5. Op welk adresje zou je zelf graag logeren?

“In Vesterbro is er Hotel Central, een erg charmant adresje waar slechts één kamer te huren valt. Het lijkt een setting uit een film. De voorgevel is overwoekerd door slingerplanten, en op de benedenverdieping is er een

gezellige koffiebar. In een romantische bui zou ik hier weleens een nacht durven te boeken.”

Tullinsgade 1, 1610 Kopenhagen, centralhotelogcafe.dk

6. Op welke plek in de stad halen kinderen hun hartje op?

“In Tivoli, blije gezichtjes verzekerd! Een volledig ommuurde sprookjeswereld voor jong en oud. Uniek is dat het pretpark in het centrum van Kopenhagen ligt, vlak bij het centraal station. Er is een grote tuin, en de attracties op zich zijn erg mooi. Er is het reuzenrad, dat in 1943 gelanceerd werd bij de viering van de honderdste verjaardag van het park, en een achtbaan van meer dan honderd jaar oud, maar elk jaar komen er ook nieuwe attracties bij.”

Vesterbrogade 3, 1630 Kopenhagen, tivoli.dk

7.  Aan welke plek ben jij het meest verknocht?

“Ik heb mijn hart verloren aan La Banchina. Dat is voor mij, bij mooi weer, dé place to be. Het is een soort van oude barak, gelegen aan een steiger tussen de dokken, op het florerende Refshalevej, het vroegere industriële gedeelte van de stad. Alleen al de fietstocht ernaartoe, door Christiania, is genieten. Proef daar van een vers gezette kop koffie, of een lekker glas biowijn. De keuken serveert verse vis en tal van heerlijke vegetarische

gerechten. Maar neem er vooral een duik in het water, vanaf de steiger, en warm daarna op in de ronde houten sauna, met zicht op het water.”

Refshalevej 141, 1432 Kopenhagen, labanchina.dk

 8. Waar is het leuk shoppen?

“Ik trek graag naar de Jægersborggade in Nørrebro, om de hoek van het kerkhof Assistens Kierkegaard. Tal van trendy boetiekjes en stijlvolle zaken, uitgebaat door enthousiaste en gemotiveerde winkeliers. Elke shop heeft er eenzelfde ijzeren uithangbord met zijn naam erop. Er hangt een heel leuke vibe in de straat en het aanbod is erg gevarieerd. Er zijn tweedehandswinkels, een vegan ijsbar, enkele trendy restaurants, stijlvolle interieurzaken en

kinderwinkels. Pure verwennerij is het adresje Pico, een ietwat luxueuze boetiek met een mooie collectie

juwelen, accessoires en lingerie. De plek bij uitstek om een cadeautje te scoren.”

Pico, Østerbrogade 98, 2100 Kopenhagen, picocopenhagen.com

 9. Wat zijn jouw favoriete restaurants?

“Bij Sidecar in Nørrebro kan je heerlijk brunchen. Zeer gevarieerd, gezond en geserveerd op mooie houten planken. Het interieur is op-en-top Scandinavisch, met veel kaarsen, houten meubels en schapenvachten. In diezelfde stijl is Atelier September ook een gouden tip. Dineren doe ik graag in het Meatpacking District, bij Fiskebar, gekend en geliefd om zijn verse vis en schaaldieren en uitgebreide, verfijnde wijnkaart. Maar wil je bij een absoluut toprestaurant reserveren, kies dan voor het alom bekende Relae. Recentelijk ook uitgeroepen tot het duurzaamste restaurant ter wereld.”

Sidecar, Skyttegade 5, 2200 Kopenhagen, sidecarnoerrebro.dk

Atelier September, Gothersgade 30, 1123 Kopenhagen, cafeatelierseptember.com

Fiskebar, Flæsketorvet 100, 1711 Kopenhagen, fiskebaren.dk

Relae,Jægersborggade 41, 2200 Kopenhagen, restaurant-relae.dk

10.  Waar spreek jij af voor een gezellige tête-à-tête?

“Ik spreek graag af in het hippe Torvehallerne, een overdekte foodmarket, waar je ontelbaar veel lekkers kan vinden. Van inktvis en oesters tot stevige braadworsten. Ook voor ontbijt, koffie of lunch kan je hier terecht. Mijn favoriete kraampje is Le Petit Vinbar, uitgebaat door een Fransman, die de lekkerste wijnen serveert en ze combineert met heerlijke hapjes. Doe mij maar een bord Franse charcuterie, rillette met cornichons, en sardientjes met citroen. Het personeel gaat gekleed in wit hemd met zwarte strik, en door de boxen klinkt er goede, oude soulmuziek. Een bijzonder adresje.”

Torvehallerne, Frederiksborggade 21, 1360 Kopenhagen, lepetitvinbar.dk

11. Naar welke musea stuur je ons?

“Het Louisiana Museum of Modern Art ligt zo’n 40 kilometer buiten de stad, in Humlebæk, maar is makkelijk te bereiken met de S-trein, en meer dan de rit waard voor wie van innovatieve, hedendaagse kunst houdt. Er is een bijzondere, permanente collectie, en tot tien wisselende tentoonstellingen per jaar. Het gebouw is een parel, er is een mooi aangelegde beeldentuin, en je geniet er van het zicht op de zee. Ook een aanrader is de Glyptotek van Carlsberg, met zijn uitgebreide verzameling beeldhouwwerken. Van het oude Egypte en de Romeinen tot recentere exemplaren. Er is hier ook een prachtige serre en een museumcafé waar het fijn vertoeven is, tussen het groen.

louisiana.dk

glyptoteket.dk n