Juf breit haar klas van 23 leerlingen: “Ik mis ze zo” Margo Verhasselt

05 april 2020

12u23 1264 Vrije tijd De paasvakantie ging van start en hoewel kinderen eigenlijk normaal nu pas hun vriendjes moeten missen, is dat door de coronacrisis al wat langer het geval. Maar ze zijn zeker niet de enigen die gemis voelen... Een Nederlandse juf bedacht daar een goede oplossing voor: ze breide haar voltallige 23-koppige klas als poppetjes.

De scholen gingen dicht, iedereen zit plots thuis en ook de straten zijn bijzonder leeg. Dat was voor velen onder ons even schrikken. Ook voor de Nederlandse juf Ingeborg, die het gewoon is iedere dag begroet te worden door 23 leerlingen. “Plots ging de school dicht. Het overviel me allemaal zo. De kinderen waren niet meer op school en ik mis ze zo”, vertelt ze aan NHnieuws. Maar daar bedacht de juf een originele oplossing voor.

Na wat gescrol op Pinterest kwam ze gebreide poppetjes tegen en kwam ze op het idee om haar klas te breien. De poppetjes zijn zo'n 10 cm hoog, de kapsels kloppen en ze zijn allemaal bijzonder goed herkenbaar. Wie vaak donkere kleertjes draagt, kreeg donkere wollen kleren. Zelfs aan hun sproetjes is gedacht. Aan elk poppetje werkte ze zo’n drie à vier uur.

Toen alle poppetjes klaar waren, toonde ze een foto aan alle ouders en kinderen. Eerst zonder de namen, zodat ze thuis konden raden wie wie was. Alleen ontbrak één belangrijk figuur: de juf zelf. Waarop Ingeborg opnieuw enkele uren aan de slag ging en een replica van zichzelf tevoorschijn toverde.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.