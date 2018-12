Jouw horoscoop voor de week van 31 december tot en met 6 januari Esther van Heerebeek-Spijkers

31 december 2018

08u01 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je hebt je hoofd deze week absoluut niet naar werk of andere verplichtingen staan. Je wilt het liefst doen waar je zin in hebt. Een beetje fun in je leven hebben. Hopelijk heb je na Oud en Nieuw nog een paar dagen vrij. Zodat je lekker je eigen gang kunt gaan. Gelukkig heb je nu genoeg te besteden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Oudejaarsavond kan er een beetje hectisch aan toe gaan. Toch blijf jij altijd rustig. En laat je je niet gek maken. Wat er ook gebeurt. Gelukkig kun je je er aan overgeven en ervan genieten. Vooral het gezelschap doet je goed. De rest van de week verloopt volgens plan. Je bent behoorlijk actief en ondernemend ingesteld.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je energielevel kan het helaas flink laten afweten deze week. En het had niet slechter uit kunnen komen. Je hebt een overvolle agenda en ontzettend veel te doen. Toch kun je niet anders dan accepteren dat het soms teveel is. Kijk opnieuw kritisch naar je agenda en kijk wat uitgesteld kan worden. Creëer even wat extra ruimte voor jezelf.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het nieuwe jaar start helaas niet relaxt. Er komt meteen veel werk op je af. En daar baal je stevig van. Je wilde graag nog even nagenieten van de feestdagen. Maar dat zit er niet in. Raap jezelf bij elkaar en ga ervoor. Des te sneller is het gedaan. En heb je wel weer tijd om te relaxen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Dit is een goede week voor jou om een paar dagen vrij te zijn. Je wilt nog even genieten van je lief, de versieringen in huis en de herinneringen aan de feestdagen. Ook trek je er graag op uit. Voor een weekendje weg of om te gaan sporten. Je hebt plenty energie en daar wil je echt iets mee doen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het jaar begint voor jou helaas niet al te best, Maagd. Wellicht heb je een griep te pakken of je voelt je om een andere reden niet fit. Dit heeft effect op oudejaarsavond en de rest van de week. Ga je snel weer aan de slag, dan zal dat niet meevallen. Beter is het om nog even vrij te zijn.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Wanneer je deze week weer moet werken, valt dat niet mee. Je zit nog helemaal in een party mood en daar past de dagelijkse sleur absoluut niet in. Toch valt het best mee wanneer je weer aan de gang gaat. Het is leuk om je collega’s weer te zien en te spreken. Leg daar dus de focus op.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Jij kunt in de uitverkoop lekker je slag gaan slaan, Schorpioen. In de eerste week van januari zijn er veel koopjes en jij hebt meer dan genoeg geld te besteden. Dus wat houdt je tegen? Laat je lekker gaan. Ben je nog single, dan is de kans op een onverwachte ontmoeting groot. Het jaar 2019 begint goed voor jou!

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je wilt het nieuwe jaar meteen starten met je goede voornemens, Boogschutter. Of het nu afvallen is of meer bewegen; op 1 januari sta je al meteen in de startblokken. Je lief is daar niet al te happy mee. Die geniet liever nog even relaxt na. Respecteer dat. Laat hem zijn ding doen, dan kan jij jouw ding doen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Het kan een beetje een rommelige week worden, Steenbok. Er is niet bepaald een planning of routine te bekennen. En daar word je een tikkeltje onrustig van. Probeer het toch los te laten. Je hebt er immers geen invloed op. Met een relaxte en flexibele houding kom je deze eerste week van het nieuwe jaar het verst.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Mocht je nog niet op vakantie zijn (geweest), dan is dit een uitermate goede week daarvoor! Pak je koffers en trek er op uit. Past dat niet in je planning, ga er dan ‘s avonds of in het weekend op uit. Thuis weg zijn, geeft je nieuwe energie. Of dat nu voor langere of kortere tijd is. Dat maakt niet uit.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Net als de Maagd heb jij je wel eens beter gevoeld. Tijdens oudejaarsavond en de dagen daarna, ben je niet bepaald fit. Je laat het niet merken, maar je bent moe en futloos. Blijf de signalen van je lichaam niet negeren. Want dan maak je het alleen maar erger. Begin het nieuwe jaar goed, door lief voor jezelf te zijn.