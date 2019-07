Jouw eigen privé-eiland voor 'slechts' 413.000 euro? Dit is je kans Redactie

19 juli 2019

12u05

Jezelf blauw betalen aan een huis in België? Waarom zou je, als je voor hetzelfde geld op een onbewoond eiland kan wonen. Voor de kust van het tropische paradijs Belize ligt een privé-eiland, dat te koop staat voor iets meer dan 413.000 euro.

Het eiland ligt 19 kilometer voor de kust van Hopkins Village in Stann Creek, een district met ongeveer 40.000 mensen in het zuidoosten van het land. Vlakbij ligt het Belize Barrier Reef, dat populair is bij duikers en snorkelaars.

Op het 550 vierkante meter tellende eiland staan vier felgekleurde hutten die in 2014 zijn gebouwd en elk een eigen slaapkamer, badkamer, keuken en eethoek hebben.



De accommodatie wordt voornamelijk aangedreven door zonne-energie, maar er is ook een noodgenerator aanwezig. Het eiland staat voor slechts 465.000 dollar (413.135 euro) te koop. In de prijs is ook een aanlegsteiger inbegrepen.

Het eiland wordt volledig omringd door kristalhelder water waardoor het voelt alsof je permanent op vakantie bent, zo stelt de makelaar, die zijn naam overigens alle eer aan doet: 7th Heaven Properties. Deze foto’s doen je alvast wegdromen.