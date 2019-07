Jongeren reizen verder, maar minder vaak dan oudere generaties: dit zijn de reisgewoontes van millennials vs. babyboomers

Nele Annemans

26 juli 2019

11u12 0 Vrije tijd Ongeacht of je nu in de jaren 50 of 90 het levenslicht zag: als je deze zomer op reis gaat, neem je sowieso een zonnebril, zwemkledij en je goed humeur mee. Maar tot daar de reisgewoontes die millennials en babyboomers delen – blijkt uit een survey die Mastercard afnam bij 1.001 Belgen tussen de 55 en 70 jaar oud. De resultaten daarvan legden ze naast die van vorig jaar bij millennials. Dit waren de meest frappante verschillen qua reisgedrag en betaalgewoontes op vakantie tussen beide leeftijdsgroepen.

1. De millennial boekt online vanuit zijn/haar luie zetel, de ouders stappen een reisagentschap binnen

De (groot)ouders van deze wereld houden voorlopig nog vast aan oude offline gewoontes als ze hun accommodatie willen boeken. Amper 1 op de 4 vindt de weg naar reiswebsites of -apps, of vertrouwt en kent ze genoeg om er een slaapplaats vast te leggen. Babyboomers boeken dan wel soms via booking.com (29%) en zeer sporadisch Airbnb (6%). Toch komen die percentages niet in de buurt van die van millennials: 41% reserveert via booking.com, 19% met Trivago, 17% via Airbnb, 13% met TripAdvisor en 10% via Hotels.com. Wel opvallend: oudere generaties betalen vaker voor hun accommodatie met de kaart (73%) dan hun (klein)kinderen (58%).

2. Bij babyboomers spant koning auto nog steeds de kroon

Terwijl jongeren het openbaar vervoer omarmen en hun hand niet omdraaien om een vliegtuigreis (50%), trein- (16%) of busrit (15%) te combineren om hun bestemming te bereiken, kiest maar liefst 59% van de huidige 50’ers en 60’ers er nog steeds voor om met hun trouwe vierwieler te reizen naar hun hotel (54%). Ruim de helft van de babyboomers boekt zelfs geen enkel vervoersmiddel op weg naar en tijdens hun vakantie, aangezien ze vaak een auto bezitten en het liefst naar Frankrijk en Spanje trekken.

3. (Groot)ouders hebben meer geld over voor accommodatie, (klein)kinderen voor gastronomie

In het algemeen besteden oudere generaties meer centen aan hun accommodatie dan hun (klein)kinderen. Gemiddeld geven babyboomers € 530 uit aan hun accommodatie, millennials slechts € 397. Het omgekeerde geldt dan weer voor winkelen en gastronomische activiteiten: millennials geven hier respectievelijk € 168 en € 353 aan uit, terwijl babyboomers het bescheidener houden met € 88 en € 316. In totaal geven oma’s en mama’s zo’n 30% meer uit aan hun hele vakantie dan hun (klein)dochters. (Klein)zonen geven daarentegen 16% meer uit dan hun (groot)vaders. Opmerkelijk: babyboomers gaven in de survey aan meer tuk te zijn op elektronische betalingen – 83%, zowel op reis als in hun hometown – dan millennials (70%).

4. Jongeren reizen verder maar minder vaak en minder lang dan hun (groot)ouders

Babyboomers laten hun wanderlust iets meer de vrije loop – 18% onder hen gaat 3 keer of meer per jaar op reis – dan millennials (14%), maar zien iets minder van de wereld. De oudere generaties kiezen namelijk vaker voor Europese bestemmingen in de vorm van een strandvakantie of citytrip in voornamelijk Frankrijk en Spanje, wat samenhangt met hun keuze voor de auto als vervoersmiddel. Slechts één vijfde van hen gaf aan dat hun laatst geboekte vakantie zich buiten Europa afspeelde, tegenover één derde van de jongste generatie. Babyboomers gaan wel een stuk vaker langer dan 1 week (24%) of zelfs 2 weken (11%) op reis dan millennials – respectievelijk 17% en 7%. Wel een gelijkenis: twee derde van de Belgen, zowel jong als oud, houdt het op maximum twee vakanties per jaar.