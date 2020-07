Jongens ontdekken op TikTok hoe maandverbanden werken en dat levert hilarische beelden op Margo Verhasselt

03 juli 2020

16u10 3 Vrije tijd Hoe draag je in godsnaam een maandverband? Het is een vraag die plots veel gesteld wordt door jongens op TikTok. En dat levert héél grappige video’s op.

‘Waar moet je het plakken?’ ‘Kan je dan nog gemakkelijk een bezoekje brengen aan het kleinste kamertje?’ Het zijn kwesties waarover jongens op TikTok zich de jongste weken massaal buigen. Blijkbaar zijn maandstonden, en alles wat erbij komt kijken, extreem ingewikkeld.

Het begon allemaal toen TikTokster Ariana Romano een video postte van haar vriend. Hij ontdekte voor het eerst hoe maandverbanden écht werken en was stomverbaasd. De video werd in een mum van tijd zo’n 12 miljoen keer bekeken. We verzamelden de grappigste video’s.



