Jong Keukengeweld viert 10de verjaardag met extra veel topchefs TVM

11 september 2018

14u48 2 Vrije tijd Jong Keukengeweld bestaat 10 jaar en heeft om dat te vieren een recordaantal chefs gestrikt. De formule blijft hetzelfde: i n oktober en maart kunnen jongeren van 18 tot en met 30 jaar voor een prikje eten in doorgaans dure (sterren)restaurants.

De vakjury, onder leiding van njam!-chef Jan Buytaert, selecteerde voor deze 10de editie 67 jonge chefs waarvan 23 nieuwelingen. Zoals bijvoorbeeld Lars Block van Le Zoute Zoen, Filip De Pauw van Jerom, Damien Brunet van La Buvette, Jan Mangelschots van Restaurant Cocotte, Matthias Devos van VOS en Martijn Defauw van Rebelle. Vorig jaar namen 53 chefs deel.

De eerste jongerenactie gaat door van 1 tot en met 31 oktober 2018. Reserveren kan vanaf morgen woensdag 12 september via jongkeukengeweld.be. De tweede jongerenactie loopt van 1 tot en met 31 maart 2019 (reserveren kan vanaf 13 februari).

Wie onder de 30 jaar is, proeft van een driegangenmenu inclusief water, wijn en bier voor 49 euro. Of 59 euro als het restaurant een Michelinster heeft of een Gault&Millau-score vanaf 15/20. Ook deze keer worden de menu’s op voorhand betaald.

Jong Keukengeweld kende de laatste jaren een steeds groter succes: tijdens de editie van 2017 - 2018 proefden bijna 40.000 jongeren van de kunsten van de Jong Keukengeweld-chefs.