Jong en bekeerd: “Ik was op zoek naar Jezus, maar ik heb Allah gevonden”

Vrije tijd Zij is een vrouw met het hart op de tong, hij een kritisch rechtenstudent. Beiden groeiden op in een Vlaams gezin, zonder kruisteken aan de muur of gebedskleed op de grond. Siobhan en Stijn gingen zelf op zoek naar de zin van het leven en vonden God. “Ik nam er geen genoegen mee dat we op aarde gewoon zijn om te zijn.”

Siobhan (32) liet zich drie jaar geleden dopen: “God stelt ons op de proef met deze crisis”

• Siobhan Dewulf uit Oudenburg

• verloofd met Dominique

• kookmama in een kinderdagverblijf

Blauwe plekken

Het moet een van mijn vroegste herinneringen zijn: ik met de handen op mijn heupen, roepend naar de buurkindjes: ‘God bestááááát helemaal niet!’ God, dat was een vertelsel, net zoals de paashaas en Sinterklaas. Mijn mama was tegen elke vorm van religie. Er bestaat geen God. Punt. Als je dood bent, is er niets meer. Daarmee was de kous af. Wanneer je dat als kind verteld wordt, stel je dat niet in vraag. Toch zijn er in mijn jeugd signalen geweest dat ik vrij spiritueel was. Wanneer ik triest was, sprak ik tot mijn overleden oma, als puber las ik tarotkaarten en in de lessen zedenleer slorpte ik alles over élke godsdienst op. Ik denk dat ik onbewust altijd geweten heb dat er méér was.”

“Ook mijn vader was niet gelovig. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik één jaar oud was en ik ben dus

opgegroeid in twee gezinnen. Bij mijn vader heb ik weinig warmte gekend, het contact is ondertussen

zelfs verbroken. Mijn vader en stiefmoeder besteedden amper aandacht aan mij. Mijn stiefbroers en -zussen kregen geregeld een pak rammel. Ik niet, want ik moest zonder blauwe plekken terug naar mijn mama. Ik heb jaren tevergeefs geprobeerd om mijn zusjes en broers in bescherming te nemen en ik heb me erg schuldig gevoeld omdat ik de dans kon ontspringen.”

Kruistocht in spijkerbroek

“Vijf jaar geleden ben ik ingestort. Het resultaat van een chronische schildklieraandoening en een boel

opgekropte emoties. Ik heb een jaar thuisgezeten, mijn studies moest ik opgeven, sociale contacten verwaterden. Ik had het gevoel álles kwijt te zijn, mezelf incluis. In therapie ben ik gaan nadenken over het leven en over wat ik wilde. Ik was rusteloos, ik had weinig betekenisvolle contacten, ik had slechte vriendjes ... Ik was op zoek naar een diepere connectie: met mezelf, met anderen, met het hele universum. Toen ik in contact kwam met jongeren van de Brugse Sint-Michielsbeweging – een beweging binnen de Kerk voor en door jongeren – zag ik dat als een teken en besloot ik om een kijkje te gaan nemen. Nu was ik weleens in een kerk geweest, maar ik had nog nooit een viering meegemaakt. Mijn hele leven lang heb ik het gevoel gehad dat er iets ontbrak. Tot ik die misviering bijwoonde. Het is een cliché, maar alles viel op zijn plaats: de warmte van de mensen, de rake woorden van de pastoor, de christelijke waarden: vergeving, gelijkheid, zelfrespect ... Een ongekende rust viel over me heen. De hele belevenis maakte zoveel indruk dat ik wekelijks naar de mis ben beginnen te gaan.”

Net omdat ik bewust voor het geloof gekozen heb, stel ik meer in vraag dan sommige leeftijdsgenoten. Zo is God het begin van alles, maar kan ik me ook vinden in de evolutietheorie.

“Na enkele maanden begon ik me toch af te vragen of ik me niet liet beïnvloeden door dat gevoel om er plots bij te horen. Ik vond het belangrijk om los van mijn gemeenschap op zoek te gaan naar mijn geloof. En dus ben ik een week op retraite geweest met andere christelijke jongeren. Wie dat wilde, kon er zijn zonden en zorgen afleggen aan een enorm kruis, een soort persoonlijke biecht aan Jezus. Daar aan dat kruis heb ik onophoudelijk gehuild, om alles wat ik geweest was en om alles wat ik wilde worden. Toen heb ik het geloof voor het eerst écht toegelaten. Ik geloofde in een groter plan, in God.”

“Mama noemde mijn bekering eerst een bevlieging. Daarna was het een aanval: hoe kon ik haar dat aandoen? Ze reageerde zo heftig dat ik me afvraag of ze misschien een vreselijk trauma meegemaakt heeft ... Ze is intussen wel wat bijgedraaid. Ze ziet hoe ik positief veranderd ben. Mijn geloof is zo’n wezenlijk onderdeel van mij dat ik het voor niemand zou opgeven. Mama was niet op mijn doopfeest. Ze heeft tijd nodig, ik respecteer dat. Ik was dertig, net zoals Jezus, en het was een wonderlijk moment. Als ik eraan terugdenk, krijg ik opnieuw kriebels in mijn buik. Zo omschrijf je ‘geloven’ nog het best, als een intense verliefdheid. Die liefde overvalt me nog steeds, wanneer ik bijvoorbeeld een mooi Bijbelvers ontdek.”

Alles komt goed

“Ik geloof in God, de Bijbel is mijn leidraad en Jezus mijn rolmodel. Nee, ik denk niet dat Jezus écht op water kon lopen. Wel dat hij iemand was die tegen de stroom in durfde te gaan. Dat inspireert mij. Net omdat ik bewust voor het geloof gekozen heb, stel ik meer in vraag dan sommige leeftijdsgenoten. Zo is God het begin van alles, maar kan ik me ook vinden in de evolutietheorie. En hoewel ik besef dat het als priester moeilijk is om je roeping te delen met een gezin, een gemeenschap én God, mag het celibaat wat mij betreft opgeheven worden en vrouwelijke priesters zou ik met open armen ontvangen. Ook tegen uitspraken tegen condooms verzet ik me. Wie vandaag nog tegen geboortebeperking is, is niet goed bij zijn hoofd. En in seks voor het huwelijk zie ik geen graten, zolang het betekenisvol is. Ik heb samengewoond met mijn verloofde in een gemeenschapshuis van de Kerk. Daar kwam veel kritiek op, want we leefden ‘in zonde’. (lacht) Maar ik trek me niets aan van andermans meningen en probeer op mijn manier christelijk te leven.”

“De huidige crisis zie ik niet als een straf van God. Maar ik geloof wel dat God ons iets wil vertellen. We hebben de natuur, de wereld uitgebuit. We moeten bewuster leven, we moeten minder nemen en meer geven. Ja, ik geloof dat we op de proef gesteld worden, maar ik geloof ook dat het straks weer goed komt.”

Stijn (23) bekeerde zich zes jaar geleden tot de islam: “Ik was op zoek naar Jezus, maar ik heb Allah gevonden”

• Stijn Ismaïl Ledegen (23) uit Aalst

• single, woont thuis met zijn ouders, broer en twee zussen

• studeert derde bachelor en eerste master rechten aan de VUB

Doorsnee tiener

“Hoewel ik een doorsneetiener was, opgeslorpt door voetbal, meisjes en PlayStation, heb ik er nooit genoegen mee genomen dat we hier gewoon zijn om te zijn. Wat gebeurt er als we dood zijn? Wat is de zin van ons bestaan? Thuis bleef ik met die vragen op mijn honger zitten. Pas op, ik kom uit een warm nest, maar mijn ouders trokken alles wat naar religie rook in het belachelijke. Geloof was een ver-van-hun-bedshow.”

“Mijn zoektocht begon op mijn zestiende. Tijdens vrijwilligerswerk in een weeshuis in Bolivië was ik onder de indruk van de kinderen. Ze hadden geen kleren, geen speelgoed, alleen God. Door hun geloof waren ze best gelukkig. Dat religie je leven zo kon beïnvloeden, vond ik intrigerend. En dus besloot ik om me te verdiepen in het katholieke geloof. Maar al snel botste ik op muren. Waarom bidden we tot Maria, Jezus en een boel Heiligen als God de Almachtige is? Waarom bezit de Kerk zoveel rijkdom? Een Marokkaanse voetbalkameraad vond dat ik mijn zoektocht moest uitbreiden naar de islam, en dat veranderde álles. Ik was op zoek geweest naar Jezus, maar ik vond Allah.”

Hoe meer ik in de Bijbel las, hoe meer twijfels er rezen. Maar hoe meer ik in de Koran las, hoe zekerder ik werd.

YouTube & gemarineerde steak

“Tijdens mijn eerste bezoek aan de moskee sloeg ik de Koran open en bij het eerste vers was ik verliefd. Hoe meer ik in de Bijbel las, hoe meer twijfels er rezen. Maar hoe meer ik in de Koran las, hoe zekerder ik werd. De Koran biedt een glasheldere handleiding. Alles wordt behandeld: van het eeuwige paradijs tot het regelen van je financiën. Op mijn zeventiende heb ik me, onder het oog van 500 gelovigen, bekeerd. De islam gaat ervan uit dat iedereen als moslim geboren wordt, alleen zijn sommigen de weg kwijtgeraakt. Bekeren is dus thuiskomen, en zo heb ik dat ook ervaren. Toen ik in de moskee 500 schermpjes zag oplichten omdat iedereen enthousiast begon te filmen, sloeg de angst me wel om het hart. Wat als vrienden en familie straks op YouTube mijn bekering zagen? Sommige vrienden hebben me gesteund, anderen konden het niet rijmen dat die joviale gast, met wie ze uitgingen, plots een moslim geworden was. Nee, ik zie hen niet als een verlies, want échte vrienden steunen elkaar.”

“Mama accepteerde het uiteindelijk: ‘Als het jou gelukkig maakt, wie ben ik dan om daar moeilijk over te doen?’ Papa was een ander verhaal. Het heeft een jaar geduurd voor ik het hem durfde te zeggen. We zaten in de auto op weg naar Zuid-Frankrijk en het was twee uur ’s nachts toen ik het hem vertelde. Hij heeft geschreeuwd, gehuild, gescholden. Het heeft maanden geduurd voor hij weer tegen me wilde praten. Ik heb hem dat niet kwalijk genomen, hij had die tijd nodig. Omdat ik thuis de enige moslim ben, vind ik het normaal dat anderen zich niet naar mijn gewoontes voegen. Papa zou zich no way aanpassen ‘in zijn eigen kot’. Maar mama zei dat het voor haar geen verschil uitmaakte of ze nu ‘gewoon’ of halal vlees kocht. Toen papa erachter kwam dat het vlees dat hij al maanden lyrisch omschreef als ‘de beste gemarineerde steak ooit’ halal was, was het moeilijk om niet in lachen uit te barsten. Vandaag ben ik blij dat ik zijn wereldbeeld heb kunnen veranderen. Hij denkt niet meer dat elke moslim een terrorist is of dat elke bekeerling psychologische issues heeft. Soms is hij bang dat er deuren voor mij zullen sluiten. Maar ik geloof dat er voor elke deur die sluit een nieuwe opengaat. Ik zie het als een voordeel dat ik tot een nieuwe gemeenschap behoor.”

Volgens de Koran mag ik niet met een meisje praten zonder haar mannelijke voogd. Dat is niet houdbaar als je op de universiteit zit.

De grote test

“Omdat ik weet dat Allah het beste met mij voorheeft, vind ik het niet moeilijk om me aan de regels te houden. Ik bid vijf keer per dag. Ik eet geen varkensvlees. Ik drink geen alcohol. Ik ga niet uit, want de verleiding is te groot om dan een misstap te begaan. Maar ik oordeel niet over anderen. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken wat een goed mens is. Sommige zaken moet je plaatsen in de huidige context. Volgens de Koran mag ik niet met een meisje praten zonder haar mannelijke voogd. Dat is niet houdbaar als je op de universiteit zit. Dat mijn toekomstige vrouw moslima is, staat wel vast. Ik kan me niet inbeelden dat ik mijn leven zou delen met iemand die fundamenteel anders denkt. Hoe leg ik mijn kinderen later uit dat alcohol slecht is, terwijl mijn vrouw een glas wijn drinkt? Hoe mooi, lief of slim een meisje ook is, als ze geen moslim is, zal het botsen. Mocht ik interesse hebben in een islamitisch meisje dan zou ik haar met respect benaderen en haar voorzichtig leren kennen. We worden allemaal geboren met verlangens. Het is belangrijk om die te kunnen onderdrukken.”

“De huidige crisis is ook een test. Ook nu moeten we onze islamitische plichten blijven vervullen. Uit een crisis ontstaan ook mooie dingen. Kijk hoe hecht we nu zijn in gezinsverband. We worden verplicht om stil te staan bij wat belangrijk is. Misschien was dat wel hard nodig. Allah zijn plan is groter dan wij vermoeden.”