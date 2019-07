Joke Van de Velde gaat volledig offline: 6 tips om ook digitaal te detoxen mv & vw

30 juli 2019

11u48 5 Vrije tijd Joke Van de Velde kondigde op maandag aan dat ze even een digitale detox inlast. Zij is trouwens lang niet de enige die een korte break van sociale media inlast. Steeds meer volwassenen voelen de behoefte om even volledig offline te gaan. Maar hoe realistisch is dat eigenlijk?

De Belg houdt zich elke dag gemiddeld 4 uur en 46 minuten bezig met het bekijken van bewegende beelden. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van reclameregie IP Belgium. Onze ogen zijn veruit het vaakst gericht op de tv. Reken daar ook de series en films bij die we bekijken op andere toestellen plus de tijd die we spenderen aan korte filmpjes op nieuwswebsites en sociale media, en je komt aan bijna vijf uur. “Al die video’s zijn beschikbaar op elk scherm en één daarvan zit in je broekzak”, zegt professor Lieven De Marez, verbonden aan de UGent en Imec.

Het idee van een digitale detox klinkt erg dromerig, wanneer je inbox uitpuilt en je het grondig beu bent dat je iPhone wordt meegerekend als een van je organen. Misschien is een totale detox misschien een tikkeltje te onrealistisch. Daarom geven we enkele tips die kunnen helpen bij het afbouwen.

- Zet je notificaties, lawaai en trilfuncties uit

Gezellig op café en plots, ‘pling’, een Whatsappbericht. Gevolg: de rest van de conversatie klinkt nog slechts in de verte. Aangenaam voor degene die over je zit is het allerminst, zeker niet als je na het beantwoorden van dat bericht ook nog eens ‘snel’ Instagram en je mails checkt. Zet je geluid af en schakel meldingen van sociale media uit.

- Zet je smartphone letterlijk op slot

Helemaal uitzetten is uiteraard een optie, maar met de applicatie ‘Flipd’ kan je bijvoorbeeld je smartphone voor een bepaalde periode ‘dood’ laten verklaren. Hij kan pas terug in gebruik eens de door jou ingestelde tijd voorbij is. En de app is onverbiddelijk: zelfs herstarten helpt niet.

- Koop een echte wekker en een horloge

Tegenwoordig laat iedereen zich ’s morgens wekken door de ringtone of een deuntje op zijn of haar smartphone. Dat schermpje is het eerste wat we zien als we onze ogen openen en het laatste als we ze sluiten. Ban het ding voortaan van je nachtkastje. Het voortdurend oplichten van je scherm komt je nachtrust niet ten goede en verstoort ook de aanmaak van melatonine in je lichaam (het hormoon dat onze biologische klok reguleert). Je vermijdt bovendien dat je voor het slapengaan nog eindeloos ligt te scrollen.

- Plan gsm-vrije momenten en plaatsen

Klinkt simpel, maar is het voor velen niet. Laat je smartphone aan de kant terwijl je een film kijkt, terwijl je eet of terwijl je voor de spiegel in de badkamer staat. Laat je toestel in je handtas of jaszak als je op café of restaurant gaat.

- Ga eens buitenshuis zonder

‘Nomofobie’ heet het: de angst om je smartphone niet in je broekzak te voelen. Het is als staren op je arm als je je horloge vergeet om te doen. Je voelt, hij zit er niet en daar worden we ongemakkelijk van. Bouw je digitale detoxspieren rustig op. Ga al eens naar de supermarkt zonder, bijvoorbeeld. En probeer daarna een namiddag met vrienden terwijl je gsm thuis blijft. Voor je het weet, kom je na een week op reis thuis zonder één Instagramfoto of Facebookpost.

- Ga voor structuur

E-mails worden gemiddeld binnen de twee minuten beantwoord. En waarom? Heel wat berichten kunnen best een paar uur of een dag zonder reactie. Plan voortaan twee vaste momenten per dag om e-mailberichten te beantwoorden.

- Kies een vaste plek voor je gsm

Sleur je toestel niet te pas en ten onpas overal mee in huis. Op het toilet? Niet nodig. Terwijl je in de kookpotten staat te roeren? Evenmin. Leg alle smartphones bijvoorbeeld in de lade bij de sleutels.