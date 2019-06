Exclusief voor abonnees Jelle De Beule: “Ik was 17, zij 22 en way out of my league” De zoektocht naar balans en hun gezinsgeluk Anke Michiels

08 juni 2019

07u51 0 Vrije tijd Ze voeden samen Ellis (10), Flynn (7) en Aster (3) op, leiden een chaotisch gezinsleven en gaan allebei voluit voor hun carrière: Jelle De Beule als acteur, Sylvia Van Driessche als auteur. Thuis zit hij in zijn favoriete rol: “Ik speel heel graag met de kinderen en ja: ik kan een was insteken.” Lees hier het interview met Jelle en klik op de link onderaan voor het interview met Sylvia.

Jelle De Beule (38): ‘Ik was 17, zij was 22 en way out of my league’

Sinds begin dit jaar werken jullie allebei thuis. Een bewuste keuze?

“Absoluut. Zeker na de geboorte van ons dochtertje Aster was de combinatie van onze jobs en het gezin echt heftig. Sylvia werkte voor het weekblad Joepie en reed elke dag van Gent naar Schelle. Ik reed naar Woestijnvis in Vilvoorde, voor De Ideale Wereld: we stonden heel wat uren per dag in de file. We hebben dat een tijd opgelost met hulp van een au pair. Het was dat of zeggen: één van ons stopt met werken en blijft thuis voor de kinderen. Die keuze wou geen van ons maken. Onze au pair ving veel op en tegen dat wij thuiskwamen, was alle praktische zever gedaan en hadden wij nog wat qualitytime met de kinderen. Dat had kunnen blijven werken ...”

Maar?

“... maar ik wilde weleens iets anders na vijf jaar De Ideale Wereld. Sylvia wilde op haar beurt meer boeken schrijven. In één keer kwam dat schoon samen: we beslisten om niet langer in de file te staan en meer tijd te creëren voor ons gezin, en thuis te werken.”

