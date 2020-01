Je orchidee wil niet meer bloeien of krijgt gele bladeren: met deze tips houd je ze in topvorm

Licht, luchtige grond en een beetje water: meer heeft een orchidee niet nodig om gelukkig te zijn. In ruil heb je er vele jaren plezier aan en bloeien ze lang en regelmatig. Zeker met het advies van onze tuinexperte. Meer over groen en tips voor je tuin vind je in ons tuindossier

Je orchidee de juiste plek geven, is de basisvoorwaarde voor een lang en bloemrijk leven. Orchideeën houden van een warm plaatsje in huis met veel licht, waar het verschil tussen dag en nacht niet groter is dan 8 °C. Een raam op het oosten of het westen is doorgaans ideaal. In de winter mag je ze naar een plek met meer zon verhuizen, maar houd je plant uit de buurt van radiatoren, kachels en open haard, en al helemaal uit de tocht. Haal ze vanaf april weer uit het directe zonlicht.

Een droge woonkamer? Benevel het blad in de winter twee keer per week. Geef je orchidee in de zomer één keer per week en in de winter een keer om de veertien dagen water, lauw of op kamertemperatuur. Neem de plant uit de sierpot en giet langzaam een glas water in de kweekpot. Laat het water uitsijpelen en zet de plant terug. Geef bij voorkeur regen- of flessenwater. In leidingwater zit te veel kalk. Merk je nog damp op de binnenkant van de doorschijnende bloempot? Je orchidee heeft nog genoeg vocht en je kan een gietbeurt overslaan. Zorg sowieso dat er nooit water in de sierpot of het schaaltje blijft staan.

Kokosbrokjes

Een orchidee ziet er misschien kwetsbaar uit, maar is dat allesbehalve. Ze groeit van nature als een jungleplant op boomtakken in het tropische regenwoud, met de wortels in de lucht. Daarom heeft ze ook geen klassieke potgrond nodig, maar wordt ze in substraat geplant: een droge mix van schors, turfbrokjes of kokosbrokjes. Ze kan jarenlang in dezelfde mengeling blijven staan, maar kikkert wel op als je ze elke twee jaar, liefst na de bloei, verpot.

Haal je plant uit de pot, maak zoveel mogelijk brokjes los, vul aan met verse ‘grond’, en zet je orchidee terug in dezelfde pot of een klein maatje groter. Doe het ook als je orchidee per ongeluk uit de pot is gevallen. Geef regelmatig orchideeënmeststof voor een intenser groen blad en een nog langere bloei. Van de lente tot de herfst mag dat elke vier weken, ’s winters laat je je planten met rust. Je hebt naast vloeibare voeding voor orchideeën ook meststofstaafjes waarop je orchidee acht weken lang kan teren. Breek het staafje in tweeën en stop de helften voorzichtig tussen de wortels. Veeg af en toe de bladeren schoon met een vochtig vezeldoekje, zo kunnen ze beter lucht opnemen.

Een gelukkige orchidee kan tientallen jaren meegaan. Houd het plantenetiket van je orchidee bij, dan weet je precies welke soort je in huis hebt, en hoe je ze moet verzorgen.

Help, wat is dit?

• Je orchidee komt niet meer in bloei: mogelijk heeft ze te weinig licht, een tekort aan voeding, of heb je ze al jaren niet meer verpot.

• Gele of bruine vlekken op de bovenste bladeren: je orchidee heeft een zonneslag. Verhuis ze naar een plek met veel licht maar uit de directe zon. Knip het gevlekte blad pas af wanneer je plant een paar nieuwe bladeren heeft aangemaakt. Dat kan helaas maanden tot jaren duren.

• De bladeren worden helemaal slap: mogelijk is de lucht te droog. Besproei de bladeren elke twee tot drie dagen met lauw water (niet op de bloemen!), of zet de pot op een schaaltje met vochtige keien.

• De wortels worden bruin. Je geeft te veel water. Er mag nooit water in de pot blijven staan!

• De wortels ogen zilvergrijs. Dat is prima! Grijs betekent gewoon dat het tijd is om ze water te geven. Zolang de wortels groen ogen, hebben ze voorlopig genoeg vocht.

• De wortels van je Phalaenopsis rotten. Deze orchidee moet je altijd in een doorschijnende pot houden, omdat de wortels licht nodig hebben om te kunnen groeien. Zet ze nooit in een donkere (sier)pot! De andere orchideeën hebben dat licht aan hun wortels niet nodig.

• De knoppen en eerste bloemen vallen af. Je orchidee heeft een shock gehad. Soms is de overgang van het tuincentrum naar je huis al te bruusk. Of je plant kreeg te kampen met plotse, hoge temperatuurverschillen, een bruuske lage vochtigheid (de radiator die ineens op volle toeren draait), of veel tocht (of airco). Het kan ook te weinig licht zijn. Zet nooit een fruitschaal in de buurt van je orchidee, daarvan vallen de bloemen ook sneller af. Verhuis je orchidee naar een andere plek, verzorg ze goed en wacht op de volgende bloei.

• De bladeren voelen kleverig aan. Er zitten bladluizen op. Veeg ze er voorzichtig af met een vochtige doek of sponsje. Houd het in de gaten, soms is een (biologische) spray tegen bladluizen nodig.

• De twee onderste bladeren worden geel en slap. Niets aan de hand. De bladeren zijn oud; knip ze gewoon af.

Wat na de bloei?

Is je Phalaenopsis uitgebloeid? Wacht tot de tak verdord is en snijd hem boven het tweede ‘oog’, — een uitstulpinkje op de tak — af. Knip de oude tak nooit volledig af; er groeien soms weer nieuwe bloemen aan. Bij andere orchideeën mag je de verdorde stengel tot beneden afknippen.

Verhuis je orchidee naar een kamer waar het twee tot drie graden koeler is, aan het raam, en geef één keer per maand water. Zodra er nieuwe bloemknoppen verschijnen (dat kan al na een paar maanden zijn!), verhuis je ze terug naar de woonkamer.

Of je nu een groot gazon hebt of een kleine stadstuin: groen vergt onderhoud. Maar welke onderhoudsbeurten mag je echt niet overslaan? Met de adviezen van onze tuinexperten wordt de verzorging van je tuin een fluitje van een cent. Je leest alles in ons dossier.

Zo houd je je kamerplanten ook in de winter mooi en gezond

Bye bye onkruid: onze experte toont hoe je zelfs de hardnekkigste soorten uit je tuin weert