Je kan de Efteling nu ook virtueel bezoeken Margo Verhasselt

31 juli 2020

15u05 0 Vrije tijd Zin in de rush van een pretpark, maar niet in de drukte? De Efteling lanceert een nieuw gratis platform voor vrienden en familie om samen virtueel het attractiepark te bezoeken.

Wie vanuit Antwerpen naar Nederland wil, krijgt het advies om veertien dagen in quarantaine te gaan. Onze noorderburen kleurden de provincie dinsdag oranje en ons ministerie van Buitenlandse Zaken volgde op woensdag. Het gaat evenwel alleen om een “dringend advies”, niet om een verplichting. Wil je met de kroost naar de Efteling, maar speel je toch liever op safe? Dan is het nieuwe online platform misschien precies wat je zoekt.

Efteling-fans van over de hele wereld kunnen nu dankzij een nieuw online platform de ‘Wereld vol Wonderen’ vanuit hun huis ontdekken. Hoewel het sprookjesachtige attractiepark weer open is met veiligheidsmaatregelen, is dit nieuwe virtuele platform gecreëerd om de Efteling thuis te kunnen beleven.

Het platform geeft de mogelijkheid om familie en vrienden uit te nodigen om samen de Efteling te bezoeken op een virtuele manier. Eenmaal geregistreerd op het platform, kunnen bezoekers tot 12 ritten kiezen uit een verzameling on-ride-video’s. De gebruikers selecteren de ritten die vervolgens één voor één afgespeeld worden in een gepersonaliseerde chatroom.

De collectie bevat de populairste Efteling-attracties, van achtbanen zoals de Python tot rustigere attracties zoals Carnaval Festival. Daarnaast kan je ook de avondvoorstelling Aquanura meepikken. De nieuwe dubbele familieachtbaan van de Efteling, Max & Moritz, die op 20 juni voor het publiek werd geopend, staat ook op het platform. Vrienden en familie kunnen tijdens hun virtuele bezoek met elkaar chatten.