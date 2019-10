Je favoriete film kan je rimpels bezorgen mv

Vanavond een filmpje meepikken? Misschien toch maar niet, nieuw onderzoek toont aan dat jouw favoriete films er wel eens voor zouden kunnen zorgen dat je sneller veroudert.

De gezichten die je trekt tijdens thriller- en horrorfilms zouden er wel eens voor kunnen zorgen dat je sneller rimpels krijgt. Dat geldt trouwens ook voor mensen die veel lachen tijdens komedies. Een studie bij 2000 mensen toonde aan dat mensen hun gezicht zo’n 20 keer vertrekken tijdens een horrorfilm. Bij een thriller waren ze tot wel 50 keer verbaasd, angstig of gestresseerd. Tijdens een komedie daarentegen lachen we zo’n 115 keer.

Dr Harry Singh, van het beautymerk Foreo die leiding had over de studie, stelde dat verbaasde en angstige uitdrukkingen die we tijdens films op ons gezicht hebben, kunnen zorgen voor extra rimpels. “Wanneer we dezelfde spier telkens opspannen, zorgt dat voor extra lijnen en rimpels rond de ogen. Herhaal je die beweging heel vaak gedurende een periode van 10 jaar, dan kan dat resultaat met 40% verergeren.”