Je computer en telefoon opkuisen op de ‘Marie Kondo’-manier Liesbeth De Corte

01 februari 2019

09u54

Bron: Vogue 0 Vrije tijd 2019 is - nu al - hét jaar van Marie Kondo. Ze verkocht eerder al 11 miljoen boeken, maar dankzij haar nieuwe reeks op Netflix heeft ze zichzelf pas echt gekroond tot ‘s werelds bekendste opruimgoeroe. Niet alleen je huis verdient een flinke opfrisbeurt, ook je smartphone en computer heeft baat bij wat orde in de chaos. Vandaar: enkele tips om je virtuele kasten uit te mesten.

Heel ingewikkeld is de opruimmethode van Marie Kondo, die ook wel KonMari wordt genoemd, niet. Haar belangrijkste criterium? Hou alleen iets bij als het je gelukkig maakt. Easy does it, nietwaar. Net omdat de werkwijze van Kondo best simpel is, kan je ze ook toepassen op de digitale wanorde. Heel wat mensen - waaronder ook ondergetekende - kampen immers met een bureaublad bomvol mapjes, een mailbox die uitpuilt van berichten en ongeordende foto’s op de harde schijf én de computer én de smartphone. Klinkt dat herkenbaar? Volgende tips helpen je alvast in de goede richting.

1. Neem de tijd

Wanneer jij je kleerkast, boekenkast of keukenkast uitmest, ga je volgens Kondo best zo snel en geconcentreerd mogelijk te werk. Dat geldt ook voor je computer en telefoon. Ga er niet van uit dat je ‘eventjes snel’ je mailbox organiseert en het werk verderzet op een later moment. Want eerlijk: dan raakt het karwei nooit af. Wees streng voor jezelf. Trek er tijd voor uit en handel het in één keer af.

2. Maar doe niet alles in één keer

De chaoten onder ons hebben vaak meer dan één klusje dat ze moeten klaren. Niet alleen de overvolle mailbox verdient een schoonmaakbeurt, maar ook alle mappen met foto’s en andere bestanden. Op je telefoon wil je bovendien het overzicht van je contactpersonen en apps bewaren. Wees realistisch. Als je alles op één uur wil regelen, zal het faliekant mislukken. Deel alle taken op in categorieën en handel ze een per een af.

3. Focus op wat je wil bijhouden

In plaats van triljoenen mappen en submappen te creëren, heb je er slechts 2 nodig. Eentje met de titel ‘Dit maakt me blij’ en een tweede met de titel ‘Belangrijke documenten’. Al wat hier niet in hoort, kan je weg zwieren. Dat geldt ook voor je mailbox. Alle mails en nieuwsbrieven die je de laatste weken, maanden of zelfs jaren niet hebt geopend, mag je resoluut verwijzen naar de prullenmand.

4. Verdeel en heers

Pas als je hebt uitgevogeld wat je écht wil bijhouden, kan je verschillende mappen maken. Een gouden regel: hou het simpel. Check dat je digitale archief een logische structuur heeft, zonder al te veel submappen. Het is immers de bedoeling dat je alles snel terugvindt. Je mails kan je bijvoorbeeld onderverdelen in 2 groepen: bewaarde mails en mails die nog bewerkt moeten worden. Bekijk de tweede groep van berichten op een vast moment van de dag, en beslis hoe je erop reageert. Kan je er verder niets meer mee doen? Richting de prullenmand!