Jaren 70 troef: het woonportret van fashionista Valerie Brems

Blogster overdag en schattenjager 's nachts, fashionista Valerie Brems is helemaal verzot op interieurdesign en vintage van de jaren zeventig. Zoals ze in haar garderobe high en low fashion combineert, mixt ze tweedehandsobjecten met IKEA-meubels in haar eigen woning in Heist-op-den-Berg.

Omschrijf je interieurstijl even.

“Inspiratie haal ik uit mijn favoriete stad, Parijs. Mijn vrienden omschrijven mijn interieur als luxueus door het gebruik van textiel, kleuren en materialen, zoals messing, hout, glas en spiegels. Maar ik heb ook veel vintagemeubels in huis. Er is een duidelijke knipoog naar de Hollywood Regency-stijl van de jaren zestig en zeventig, een glamoureuze look waar ik een hedendaagse twist aan geef.”

Waar geef je liever je geld aan uit: aan kleding of aan interieurdesign?

“Ik hou van mode, maar ik investeer graag in mijn interieur. De keuze tussen een jurk en een vloerkleed is bij mij snel gemaakt. (lacht) Ik beleef veel genot aan mijn woning, en bovendien gaan meubels langer mee dan modeaccessoires.”

Wat is je meest kostbare stuk?

“De palmbooglamp van Hans Kögel uit de jaren zeventig. Het is een cadeautje dat ik van mijn vader gekregen heb voor mijn 25ste verjaardag. Ik wilde geen handtas, geen horloge en ook geen paar schoenen, maar wel dit ene designerstuk. De lamp is een echte sfeermaker in de woonkamer. Ik ben er ontzettend blij mee.”

Waarom hangt er een collectie nagellakflesjes aan de muur?

“Als modeblogster krijg ik vaak nagellak toegestuurd. In plaats van ze in een kartonnen doos in de kast te bewaren, zweven ze nu aan de wand in plexiglazen vitrinekasten. De opstelling ziet er poppy en kunstig

genoeg uit voor mijn man, dus ik laat ze mooi hangen.

Voor iemand die interieur boven mode verkiest, beschik jij over een indrukwekkende inloopkast.

“Dat klopt. Als blogster ben ik vaak met mode bezig, hoewel die fascinatie de laatste tijd afgenomen is. De

dressing deel ik met mijn man. Terwijl we ons omkleden, komt Christian erbij zitten en kiest hij mijn schoenen uit. In het midden van de kamer staat een eiland gemaakt van ladekasten van IKEA. Door er een groot tafelblad op te leggen, vormen ze een geheel. Ik hou van goedkope DIY-oplossingen in huis.”

Waar komen de meeste vintagemeubels en interieurobjecten vandaan?

“Alles wat je ziet, heb ik in de loop van de jaren bij elkaar verzameld. Bijna alles is tweedehands. Ik maak er een sport van om ’s avonds online unieke schatten op te sporen of langs rommelmarkten en kringwinkels te gaan. Goed zoeken en vervolgens snel reageren is een kunst die je moet beheersen als je van vintage houdt.”

Zijn er ook bizarre objecten die je verzamelt?

“Een tijdlang was ik heel actief op zoek naar potten en schotels in de vorm van fruit en groenten van het Portugese Bordallo Pinheiro. Online heb ik ze voor weinig geld gescoord. Een goede tool waar ik vaak gebruik van maak, is Facebook Marketplace. Het is handig, omdat het automatisch je voorbije zoekopdrachten bewaart.”

Wat is jouw favoriete kamer?

“Mijn bureau. Ik werk van thuis uit, en spendeer veel tijd aan mijn bureautafel met gouden onderstel, dat ik bij Troc gevonden heb. Als ik aan tafel zit, kan ik de kinderen goed in het oog houden. Ik ben helemaal gewonnen voor een openplanstructuur. Het is praktisch en ideaal voor een gezin met kleine kinderen.”

Kinderen en interieur. Hoe stem je beide op elkaar af?

“Voor Christian hebben we een speelgoedhuisje gemaakt in de tuin. Het is een exacte kopie van onze woning, die ik volledig gecustomized heb. In de leefruimte staat een keukentje van IKEA waarvan ik het werkblad vervangen heb door een motiefje in travertijn, een soort kalksteen. Ik heb er geen problemen mee om speelgoed in de ruimtes te integreren, op voorwaarde dat het er esthetisch uitziet. (lacht)”