Japanse budgettip leert je honderden euro's per maand sparen Charlotte Dierckx

05 februari 2018

14u01

Bron: Pure Wow, Moni Ninja 0 Vrije tijd Kakeibo, uitgesproken als kah-keh-boh (wat zoveel betekent als 'huishoudboek') is een jarenoude Japanse tactiek om te budgetteren. De methode werd voor het eerst geïntroduceerd in 1904 en kan sindsdien op heel wat aanhang rekenen. Niet geheel onlogisch, aangezien Japanners er tot 35 procent van hun maandelijks inkomen mee sparen.

Het idee erachter is eigenlijk al zo oud als de straat. Door maandelijks onze inkomsten en uitgaven zorgvuldig neer te pennen in een financieel dagboek, worden we ons bewuster van onze (welja, vaak nutteloze) aankopen. Hoog tijd dus om als een echte Japanner een kakeibo bij te houden:

1. Noteer aan het begin van iedere maand nauwkeurig je vaste inkomsten en uitgaven (zoals huur, hypotheek, verzekeringen, ...). Het verschil laat zien hoeveel geld je beschikbaar hebt voor de rest van de maand.

2. Maak een schatting van de besparingen die je deze maand wil maken en leg dit bedrag ook effectief opzij. In het beste geval vergeet je dat dit geld überhaupt nog ergens op een rekening staat te schitteren. De kans is echter groter dat het getal (groot of klein) de hele maand op je netvlies staat gebrand, maar probeer dan toch maar even om er niet aan te komen voor wekelijkse uitgaven.

3. Bepaal voor jezelf waarom je wil sparen en hoe je dit gaat aanpakken. Misschien wil je dit jaar toch echt die wereldreis maken of is de nood aan een nieuwe auto hoog, dan is stoppen met roken of tanken bij een goedkoper tankstation wellicht een stap in de goede richting. Weten waarom je spaart, maakt dat gat in je hand vaak al net een tikkeltje kleiner.

4. Houd maandelijks al je uitgaven bij in vier verschillende categorieën:

- Overleven: uitgaven aan eten, onderdak, geneesmiddelen, transport, de kinderen, ...

- Optioneel: uitgaven aan alcohol, restaurants, afhaalmaaltijden, sigaretten, kleding, ...

- Cultuur: uitgaven aan boeken, muziek, films, magazines, ...

- Extra: uitzonderlijke uitgaven zoals een cadeautje, herstellingen of meubilair.

5. Op het einde van iedere maand (en jaar) begint de strijd tussen het 'spaarvarken' en de 'uitgavenwolf'. Bereken hoeveel de methode voor jou heeft opgeleverd en stuur bij waar nodig.

Hoewel Japanners zweren bij het bijhouden een kakeibo, kan het enige tijd duren voor je gewend bent aan het neerschrijven van elke (en dan bedoelen we ook élke) uitgave op papier. Meer dan eens zal je het vergeten, of gewoonweg ontlopen omdat het toch maar een tijdrovend karweitje is. Maar eens je de methodiek onder de knie hebt, krijg je wel meer inzicht in je financiële gewoontes en uitgavenpatroon. Voor 35 procent besparingen willen wij gerust eens ons mooiste schriftje en bijhorende pennen bovenhalen. Baat het niet, dan schaadt het niet.

Meer over economie, business en financiën