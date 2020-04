Is dit speelgoed wel leuk genoeg voor in ons kot? Kinderen testen zélf speelgoed

Peppa Pig My first RC Family Car

Wat is het? Een telegeleid wagentje voor de allerkleinsten, met als passagier Peppa Pig, het schattige varkentje uit de gelijknamige animatiereeks.

Prijs: 39,95 euro (Dreamland)

Leeftijd: vanaf 2 jaar

Getest door: Isaac James Richardson (bijna 2 jaar) uit Brussel

“Nog toffer als hij zelf zal kunnen sturen”

“Kleine Isaac kent Peppa Pig al vrij goed”, vertelt papa Steven. “Geregeld mag hij, bij wijze van avondritueeltje, vlak voor het tandenpoetsen en slapengaan een avontuur van Peppa Pig en haar familie op Netflix bekijken. Dus was de aanblik van de speelgoeddoos er meteen één van herkenning. Afgaande op Isaacs gebaren en geluiden kon die niet snel genoeg open zijn. Op dat moment was het mooi meegenomen dat het autootje zo goed als startklaar was. Enkel de (niet-meegeleverde) batterijen erin stoppen en Peppa Pig — met papa Daddy Pig als chauffeur — is vertrokken. Voor Isaac bleek het wel even wennen dat hij het autootje niet zelf moest voortduwen, en ook het verschil in voor- en achteruit op de afstandsbediening is hem niet altijd even duidelijk. Misschien is hij nog een tikje te jong om er zelf mee te rijden, maar hij is even blij als mama of papa ‘het stuur’ overnemen.”

“Veel variatie zit er natuurlijk niet in, tenzij je de auto eens rond laat rijden zonder Peppa en Daddy Pig erin. Die zitten enkel vast met een velcrostrip en kunnen dus makkelijk uit het wagentje gehaald of van plaats verwisseld worden.”

“Positief voor de ouders is alvast dat de carrosserie van Peppa Pigs autootje uit zachte én op 30 graden afwasbare stof bestaat en dus geen meubels kan beschadigen als het daar tegenaan botst. Minder aangenaam is de ‘vaste’ tune van Peppa Pig die misschien net iets te luid vanuit de afstandsbediening wordt afgespeeld en het al bij al vrij korte bereik van het wagentje. Verder dan vijf meter raakt het niet en op tapijt raakt het al helemaal niet vooruit. Een vlakke, egale ondergrond is dus altijd aangewezen.”

“Nu, na een week is Isaac zijn Peppa Pig Family Car nog helemaal niet beu en speelt hij er dagelijks toch even mee. Sowieso houdt hij van auto’s en Peppa Pig, en dus lijkt die 39,95 euro in zijn geval prima besteed. Zeker omdat dit wagentje nog meer in zijn smaak zal vallen zodra hij het sturen helemaal onder de knie heeft.”

Pluspunt: Zo goed als startklaar en de carrosserie uit zachte stof zorgt ervoor dat ook de meubels in goede staat blijven.

Minpunt: Het te luide muziekje op de afstandsbediening en het vrij korte bereik.

Score: 8,5 op 10.

Barbie Color Reveal

Wat is het? Een Barbie met keuzestress: in de koker wacht een volledig naakte barbiepop die pas na een warm badje kleur bekent.

Prijs: 19,95 euro (Dreamland)/ 19,99 euro (Fun & Bol.com)

Leeftijd: vanaf 4 jaar

Getest door: Juliette De Raedemaeker (9) uit Asse

“Nieuwsgierigheid slaat op hol”

“Normaal wacht een barbiepop kant-en-klaar in de doos, maar met deze ‘Color Reveal’ breng je de nieuwsgierigheid en verbeelding van meisjes echt op hol”, zegt mama Sarah. “Ze komt ‘egaal’ uit de roze koker, zonder ogen, kleuren of lippen, en komt pas tot leven als je de koker met lauwwarm — niet heet! — water vult. Zodra ze droog is, kan je Barbie aankleden met de bijhorende zakjes waarin een pruik, schoentjes en kleertjes zitten.”

“Hoewel Juliette haar twintig barbiepoppen al enkele jaren ontgroeid is, werd ze toch instant enthousiast toen ze de ‘Barbie Color Reveal’ zag”, lacht Sarah. “Ze wist meteen wat erin zat — blijkbaar had ze de reclamespot op tv gezien — en wist perfect hoe het werkte. Een handleiding is ook niet nodig: alles wijst zichzelf uit. In die eerste verrassing ligt meteen ook het grootste plezier: de pop in het water stoppen en afwachten welke zal verschijnen. Juliette had twee kokers en elke pop was compleet anders. Na de onthulling haalde Juliette — hoewel de barbiefase dus wat voorbij — toch nog één namiddag al haar barbiepoppen uit de kast. Maar bij jongere kinderen volgt er natuurlijk veel langer speelplezier.”

“Kwalitatief moet de pop zeker niet onderdoen voor de klassieke Barbie. Een aanrader dus. En ook de mama is verkocht: Barbie is al ‘eeuwenoud’, maar ik blijf het geweldig speelgoed vinden. Op de prijs van bijna 20 euro valt niets aan te merken, want je krijgt er heel wat plezier en een kwalitatieve pop voor in de plaats.”

Pluspunt: Het verrassingseffect: pas na het warmwaterbadje ontdek je de barbiepop. Tegelijk zijn alle accessoires voorradig om ze helemaal aan te kleden en er een volwaardige barbiepop van te maken.

Minpunt: Geen.

Score: 9 op 10.

Minecraft bordspel

Wat is het? De spelbordversie (2 tot 4 spelers) van het razend populaire videospel waarbij spelers gebouwen optrekken en monsters bevechten met 64 houten blokken en evenveel gebouwen- en monsterkaarten. De speler die aan het eind de meeste gebouwen optrekt en het best de monsters bevecht, wint.

Prijs: 39,95 euro (Dreamland), 41,75 euro (Bol.com)

Leeftijd: vanaf 10 jaar

Getest door: Julian (9) en Mateo (12) Vanstockstraeten uit Rotselaar

“Flets en weinig aantrekkelijk uitzicht”

“Goede raad aan andere ouders: koop dit enkel als je kind dol is op strategische gezelschapsspellen en niet omdat hij graag het Minecraft-videospel speelt. Want de twee hebben weinig met elkaar gemeen”, aldus papa Pieter-Jan. “Normaal houdt Julian van bordspelen à la Monopoly for Kids en Rummikub. Vooral dat laatste vindt hij spannend. Dat hij ook geregeld zijn ouders verslaat, is mooi meegenomen. Omgekeerd houdt Mateo van het Minecraft-videogame. Hij speelt dat vaak en kent dat dus goed. Je zou dus denken dat dit bordspel bij beide zonen in de smaak zou vallen, maar niets bleek minder waar... Na hooguit twintig minuten waren ze het al beu. En ergens valt dit te begrijpen: zo visueel verblindend en flitsend het videospel is, zo flets en weinig aantrekkelijk ziet het bordspel eruit.”

“De doos weegt veel en zodra je ze opent, weet je meteen waarom: een opeenstapeling van kartonnen vellen waar je nog alle speelkaarten moet uitduwen. Sowieso moet je als ouder dan direct bijspringen of je kind haakt af. Ook met het lezen van de handleiding — liefst acht volgedrukte pagina’s — ben je even bezig en kunnen kinderen niet zonder de hulp van hun ouders”, zegt Pieter-Jan. “Daarnaast oogt alles weinig flitsend: behalve de blokjes waarmee je een gebouw moet bouwen, is alles van karton gemaakt. Zelfs de wapens om de monsters te bevechten, kregen de vorm van speelkaarten, terwijl dat zoals in andere gezelschapsspellen evengoed miniwapentjes hadden kunnen zijn. Kortom: visueel is dit spel totaal niet uitgewerkt. Je moet als spelers al over heel veel verbeelding beschikken om hiermee een avond te vullen. De omzetting van videospel naar bordspel lijkt hier echt wel mislukt. Om het dan nog niet over de prijs te hebben: ruim 40 euro voor een kilo karton is écht wel veel geld.

Pluspunt: Absolute (en wat oudere) die-hardfans van Minecraft kunnen hier mogelijk wel plezier aan beleven.

Minpunt: Zowat alles, maar vooral het gebrek aan visuele uitwerking en de prijs.

Score: 4 op 10.

Astro Bot Gear2Play- robot

Wat is het? Een telegeleide robot met ook nog eens vijftig . verschillende programmeerbare acties.

Prijs: 36,95 euro (Dreamland)/ 39,99 euro (Fun)

Leeftijd: vanaf 5 jaar

Getest door: Lucien De Raedemaeker (6) uit Asse

“Samen stappen, dansen en ‘gliden’”

“Welke jongen zou er niet enthousiast worden bij de aanblik van zo’n levensechte robot?”, vraagt mama Sarah retorisch. “Nog maar net had Lucien de doorzichtige doos met de robot gezien, of hij kwam al aangehold met zijn zak vol reservebatterijen. En terwijl ik nog de handleiding aan het lezen was, had hij de Astro Bot al tot leven gewekt. Meer dan batterijen in de robot en afstandsbediening stoppen, is als voorbereiding niet nodig. Ook de verschillende functies op de afstandsbediening had Lucien heel snel door. Pas even later hebben we ontdekt dat je de robot ook met je hand kan doen bewegen door even naar hem te wuiven. Sensoren zorgen ervoor dat de Astro Bot dan vooruit, achteruit of zijwaarts stapt.”

“Volgens de doos kan je er ook vijftig andere acties voor programmeren, maar daar maakt de handleiding ons niet veel wijzer in. Die is veel te beknopt en vermeldt geen letter van al die programmeerbare acties. Toch een minpunt. Lucien was nochtans al luidop aan het dromen dat die robot in zijn plek zijn speelgoedautootjes zou opruimen.”

“Niet dat hij er zich nu niet mee amuseert. Met de controller kan hij zijn robot doen dansen, ‘gliden’ en stappen, en dat lijkt voor mijn zoon al meer dan voldoende. Dat de rode ledlichtjes in de ogen voortdurend flikkeren, vindt hij al even fantastisch. Al bij al is dit een degelijk functionerende robot, die zelfs op een oneffen ondergrond goed blijft bewegen. En natuurlijk kan je hier niet op duizend verschillende manieren mee spelen en vul je hier geen hele dag mee, maar de voorbije week heeft Lucien er toch geregeld een uurtje mee gespeeld. En dan mag je als ouder al van een succes spreken. Ook al omdat ik het prijskaartje beduidend hoger had ingeschat.”

Pluspunt: De prijs-kwaliteitsverhouding en het gebruiksgemak.

Minpunt: De veel te beknopte handleiding waarin geen letter staat over die extra programmeerbare functies.

Score: 8 op 10.

Lego Dots (Lego)

Wat is het? De welbekende bouwblokjesgigant lanceert nu ook een accessoirelijn waarbij pennenbakjes, foto- en sieradenhouders naar eigen smaak met platte blokjes of ‘dots’ gebouwd en versierd kunnen worden. Armbandjes in dezelfde stijl moeten een hype bij meisjes worden zodra de school weer opengaat.

Prijs: Ananas-pennenbakje: 19,99 euro (Dreamland & Fun)

Armbandjes: 5,99 euro (Dreamland & Fun)

Leeftijd: vanaf 6 jaar

Getest door: Liza Tirou (9) uit Ohain

“Meer accessoire dan speelgoed”

“Hier doe je meisjes die dol zijn op knutselen en Lego gegarandeerd een groot plezier mee”, toont ook mama Annelies zich enthousiast, nadat dochter Liza in recordtijd haar nieuwe pennenbakje en armbandjes ineenknutselde. “Liza werkt graag naar een tastbaar resultaat toe en vraagt ons geregeld om creatief speelgoed. Ze knutselde eerder al sieraden en heeft enkele stuks van het Lego Disney-assortiment, met prinsessen en kastelen. Ook Lego Friends Heart Box vindt ze ‘de max’, met hartvormige doosjes die ze meteen kan gebruiken. Daar past ook deze nieuwe Lego Dots perfect in.”

“Liza had de reclamespot al op tv gezien en zette dit meteen op haar verlanglijstje. Verdere uitleg bleek overbodig toen ze het pennenbakje en de armbandjes in handen kreeg. Lego is sowieso eenvoudig, maar deze dots zijn helemaal kinderspel. Zeker bij de armbandjes wijst alles zichzelf uit: de bovenkant is voorzien van de bekende klikpuntjes waarop de kleurrijke dotjes — sommige met een afgeronde hoek, andere helemaal afgerond — naar smaak kunnen worden vastgemaakt. De ananas-pennenbak, waar ook een leuk paperclipbakje bij hoort in de vorm van een stukje watermeloen, heeft een stappenplan, maar kinderen kunnen dit helemaal zelf bouwen. Je hoeft er als ouder geen seconde bij te blijven. Al is de klus tegelijk snel geklaard. Dit is geen Lego waarmee kinderen zich een hele dag bezighouden. Is de pennenbak na een uurtje klaar, dan kan je hem alleen nog op het bureau zetten. Er echt mee spelen, kan niet. Tenzij je de buitenkant meteen anders zou willen versieren met de overige dots in andere kleuren, maar daar had Liza niet meteen zin in.”

“Met de armbandjes lijkt ze langer bezig te zijn: ze probeert wat vaker nieuwe kleurtjes en designs, en draagt ze de hele dag. Ze vallen dus perfect in de smaak. Al had de creatieve meerwaarde gerust nog hoger mogen liggen. Hoewel de merknaam Lego erop prijkt, is dit toch meer een accessoire dan speelgoed. Kwalitatief is het wel: die armbandjes lijken niet snel stuk te zullen gaan.”

Pluspunt: Het aantrekkelijke design - die ananas oogt instant schattig - en het gebruiksgemak: alles wijst zichzelf uit.

Minpunt: Hiermee hou je je kind geen halve dag bezig: dit blijft meer accessoire dan speelgoed. Misschien valt die pennenbak enkele euro’s te duur uit.

Score: 9 op 10

Door de maatregelen tegen corona zitten veel mensen de komende weken thuis met de kinderen. Lees in ‘Mijn Thuisblijfgids’ allerlei tips hoe je deze periode positief kan doorstaan.

