Internationale Dag van het Bier: 5 pareltjes die je eens moet proeven Liesbeth De Corte

02 augustus 2019

14u10 0 Vrije tijd Onbekend maakt onbemind. Voor International Beer Day sommen we daarom enkele Belgische bieren op, die misschien geen belletje doen rinkelen bij het grote publiek, maar wel de moeite waard zijn. Schol!

Er zijn nog heel wat vrouwen met vooroordelen over bier. ‘Het smaakt te bitter. Het is een dikmaker. Je kan het alleen drinken op café, niet op restaurant.’ Maar het grootste stereotype? Bier wordt nog steeds gezien als een typisch mannendrankje, omdat het niet bepaald elegant is. Gelukkig is er wel verandering op komst. Dat zegt alleszins biersommelier Sofie Vanrafelghem. “Steeds meer vrouwen verdiepen zich in het bierwereldje en staan er voor open om verschillende smaken te proberen. De vooruitgang gaat traag, maar het gaat tenminste de goede kant uit”, lacht ze.

Als ode aan het gerstenat somt Vanrafelghem vijf minder bekende Belgische bieren op die je eens geproefd moet hebben. “De Belg is over het algemeen een conservatieve bierdrinker. Veel mensen zullen nooit iets anders bestellen dan hun geliefde Duvel of Westmalle Tripel. Niets mis met die bieren, maar het is leuk om af en toe iets anders te proberen."

Jack’s Precious IPA

• Brouwerij The Musketeers

• 5,9%

“India Pale Ale - afgekort IPA - is een bierstijl die afkomstig is uit Engeland, maar door de geschiedenis heen bijna verdwenen is. Bijna, want Amerikaanse brouwerijen hebben het nieuw leven ingeblazen. De laatste jaren is de stijl opnieuw wereldwijd verspreid geraakt. Al zijn Belgische brouwerijen een van de laatsten om mee op de kar te springen.”

“Een mooi voorbeeld is Jack’s Precious IPA van The Musketeers. Dat zijn eigenlijk vier kameraden die twintig jaar geleden als hobby bier zijn beginnen te brouwen, en recent hebben ze hun eigen brouwerij, brasserie en café geopend in een gerenoveerde steenbakkerij. Trendy! De smaak van hun IPA is perfect in balans. Daarmee bedoel ik dat de bitterheid niet overheersend is, maar dat de fruitigheid van de hop mooi naar voren komt. Ook al zit er geen fruit in, het drankje zal lekker geuren naar citrus, pompelmoes, passievrucht en mandarijn. Verfrissend bij mooi zomerweer."

Surfine

• Brouwerij Dubuisson

• 6,5%

“Saison is een biersoort die vooral in het buitenland aan een opmars bezig is. Bij Belgen is het minder bekend. Nochtans komt het oorspronkelijk uit Henegouwen. (lacht) Ook de oudste Waalse brouwerij van ons land heeft er eentje in haar gamma. Surfine heeft een alcoholpercentage van 6,5%, wat al redelijk veel is voor een Saison. Het is wel dorstlessend en het heeft een licht fruitige body en bittere afdronk. Perfect voor liefhebbers van blonde biertjes en tripels die eens willen experimenteren.”

Petrus Aged Pale

• Brouwerij De Brabandere

• 7,3%

“België staat ook bekend om z’n zure bieren, denk maar aan Oud Bruin of Oude Geuze. Een van mijn favorieten komt uit West-Vlaanderen: Petrus Aged Pale. Dat is een foederbier, wat wil zeggen dat het twee jaar gerijpt heeft in foeders, oftewel grote houten tonnen. Dat maakt het een heel elegant bier, eentje dat ruikt naar zure, groene appels. Ik vermoed dat het vooral in de smaak zal vallen bij mensen die graag nippen van vintage champagne of een sauvignon blanc.”

Guldenberg

• Brouwerij De Ranke

• 8%

“De Ranke is een belangrijke brouwerij in de biergeschiedenis van België. Ze waren immers een van de eersten die een gedurfd bitter biertje hebben gelanceerd. XX-bitter wordt nog steeds beschouwd als één van de scherpste bieren van België. Ik zou aanraden om eerst hun tripel te proeven. Guldenberg combineert alles wat ik apprecieer bij een tripel: de fruitigheid van de gist met een stevige body. Als extraatje hebben de brouwers er veel hop aan toegevoegd. Geen Amerikaanse hop zoals bij een IPA, maar Europese en Poperingse hop. Dat geeft het drankje een florale toets en een grassige geur, alsof je middenin een weideveld staat. Het bier sluit af met een scherpe bittere afdronk, maar laat dat je niet afschrikken. Veel mensen die beweren dat ze geen bittere bieren lusten, vinden Guldenberg wél lekker."

Straffe Hendrik Quadruppel

• Brouwerij De Halve Maan

• 11%

“Eindigen doen we met een klepper. Meestal drinken we een donker bier in de winter, maar ik vind het een perfect digestief. Staffe Hendrik Quadruppel is een iconisch bier van een al even iconische brouwerij. Het is een rijk, intens bier, volmondig qua smaak en met een krachtig moutkarakter. Het gevolg hiervan? In de neus herken je meteen aroma’s van chocolade, karamel en koffie.”