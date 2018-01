Interieurtrend: hang eens planten in je douche voor een tropisch gevoel ND

19 januari 2018

13u51

Bron: PureWow 0 Vrije tijd Hoezo, kamerplanten zijn alleen geschikt voor de woonkamer? Daar denkt Pinterest anders over. De badkamer opvrolijken met allerlei groen staat niet alleen hip, het zorgt ook voor een schonere lucht, minder bacteriën én je hoeft ze amper water te geven.

Pinterest ontdekte dat de zoekterm "shower plants" met 302 procent gestegen is sinds vorig jaar. Volgens het netwerk neemt de populariteit van badkamerplanten dan ook steeds meer toe. Vaak zijn het planten die makkelijk overleven in een vochtig en warm klimaat, waardoor ze zich in de badkamer dus prima op hun gemak voelen. Het resultaat zijn tropische planten die weinig water nodig hebben en die genoeg hebben aan het vochtige klimaat van jouw badkamer.

Zelf proberen? Ga op zoek naar tropische planten zoals varens, orchideeën, bromelia's, bamboo, maar ook sansevieria's en philodendron. Ook luchtplantjes kan je ophangen in de badkamer, maar zorg er dan voor dat ze elke dag volledig kunnen 'opdrogen', zodat de wortels niet rotten. Om die reden zijn vetplanten niet geschikt voor de badkamer, omdat ze de vochtige omgeving niet goed kunnen verdragen.

Hoe weet je of je de plant extra water moet geven, als hij al vochtig wordt door de badkamer zelf? Duw je vinger in de aarde van de pot om te voelen hoe vochtig de potgrond is. Voelt die grond ook onder één centimeter diep droog aan, dan kan je extra water bijgeven. Inspiratie nodig? Die vind je massaal op Pinterest.