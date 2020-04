Instant genieten: zo maak je zelf bruisballen Nele Annemans

30 april 2020

Aah, niets heerlijker dan een warm bad om he-le-maal zen te worden. En zeker nu we nog een tijdje langer in ons kot moeten blijven en de temperaturen het deze week een beetje laten afweten, is zo'n lange badsessie van harte welkom. Wat die ervaring des te leuker maakt? Juist: bruisballen. Maar nog amusanter is om ze zelf te maken. En dat is simpeler dan je denkt!

Wat heb je nodig?

- 110 g natriumbicarbonaat (baking soda of zuiveringszout)

- 50 g citroenzuur

- 50 g bitter- of zeezout (bv. Epsomzout of roze Himalayazout)

- 35 g maiszetmeel of Maizena (helpt om het zuiveringszout en citroenzuur te binden en vertraagt de bruisreactie)

- 1 eetlepel of 15 ml plantaardige olie zoals amandel- of kokosolie

- 1 eetlepel of 15 ml water

- 2 theelepels of 10 ml etherische olie naar keuze, je mag er ook verschillende mixen maar de hoeveelheid niet overschrijden

- Optioneel: 2 à 6 druppels voedingskleurstof, afhankelijk van hoe sterk je de kleur wil

Extra benodigdheden:

- Een grote en een kleine kom

- Een klopper of mixer

- Rubberen handschoenen

- Spuitfles of verstuiver

- Bruisbalvormpjes

Zo ga je aan de slag:

1. Neem de grote kom en doe er het natriumbicarbonaat, maiszetmeel en citroenzuur in. Meng goed met je handen (draag handschoenen), klopper of mixer en roer er daarna het bitter- of zeezout onder.

2. Neem de kleine kom en meng daar de vloeibare ingrediënten (het water, de plantaardige olie, de etherische olie en eventueel de voedingskleurstof) in.

3. Voeg nu het vloeibare mengsel heel langzaam toe aan de grote kom met de droge ingrediënten. Doe dat echt heel traag en meng altijd goed met je handen. Voeg je de vloeistof te snel toe, zal je bal al beginnen te bruisen en dat wil je natuurlijk net niet. Een beetje bruis kan geen kwaad, maar als het geheel te veel begint te bruisen moet je opnieuw beginnen. Voorzichtigheid is dus geboden.

4. Probeer nu het mengsel samen te drukken. Doe dat met je handen en probeer daarbij de vorm van een bol te bekomen. Blijft ie in z’n vorm? Geweldig. Brokkelt het geheel een beetje uit elkaar? Geen paniek, voeg dan wat plantaardige olie toe. Doe dat echter ook heel langzaam.

5. Neem nu je bruisbalvormpjes en druk het mengsel erin. Druk ze stevig aan om scheuren te vermijden.

6. Leg dan de vormpjes op een droge, koele plek en laat ze 24 tot 48 uur drogen.

7. Haal de bruisballen daarna voorzichtig uit de vormpjes.

8. Et voilà: jouw bruisballen zijn helemaal klaar!

Tip: wil je ze niet meteen gebruiken? Bewaar ze dan op een droge plaats zoals in een luchtdichte doos om te vermijden dat ze gaan bruisen.

Experimenteer !

Hierboven vond je al het basisrecept. Wil je graag wat experimenteren? Dat kan zeker! Hier vind je alvast enkele opties:

- Neem twee verschillende kommen en maak er aparte mengels in met andere kleuren. Die kan je erna samenvoegen. Zo kan je patroontjes maken in de vormpjes of de kleuren zacht in elkaar laten overvloeien.

- Je kan ook verschillende geuren mixen.

- En ook qua vormpjes zijn de mogelijkheden eindeloos!

Enjoy!