Instagram wil influencers meer geld laten verdienen Margo Verhasselt

28 mei 2020

15u54 0 Vrije tijd Instagram stuurt updates de wereld in waarmee influencers gemakkelijker geld kunnen verdienen rechtstreeks via het platform.

Het bedrijf stelde woensdag enkele nieuwe functies voor: zo kunnen er nu advertenties getoond worden in IGTV-video’s, kunnen fans digitale badges kopen via Instagram Live waarmee ze de maker steunen, kunnen er gemakkelijker spullen verkocht worden via Instagram Shopping en ook de ‘Brand Collabs Manager’ wordt uitgebreid. Die laatste feature vormt een brug tussen bedrijven en influencers wanneer die samen een gesponsorde campagne uitwerken.

Tot nu bemoeide Instagram zich eigenlijk niet met geldzaken van influencers. Ze waren dan ook altijd vrij om hun eigen deals met merken te bespreken, zolang ze niet ingingen tegen de regels van het platform. De app betaalt content creators dus niet en geeft hen geen percentage van de inkomsten die gemaakt worden door het platform.

Influencers krijgen gewoonlijk rechtstreeks van hun klant geld. Maar volgens een rapport in Digiday waren sommigen sceptisch over de tools van de app zoals IGTV. Influencers stelden dat de feature gelijkenissen had met YouTube en TikTok, zonder de voordelen die de platformen bieden. Zo kunnen YouTubers advertenties op hun video's laten plaatsen en zo maandelijks geld verdienen via het platform.

Met de nieuwe mogelijkheden hoopt Instagram nu creators te overtuigen dat het platform evenveel mogelijkheden heeft. De reden waarom Instagram nog steeds tijd en moeite in influencers steekt is duidelijk, dat toont ook een onderzoek van de Arteveldehogeschool aan. Ook bij ons hebben ze een enorme invloed. Maar liefst 8 op de 10 Vlaamse jongeren volgen influencers op sociale media en bijna 2 op de 10 kopen ook producten door hen. Slechts 20 procent maakt de bewuste keuze om ze niet te volgen.