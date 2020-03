Instagram stelt nieuwe functie voor waarmee je opnieuw samen kan scrollen Margo Verhasselt

27 maart 2020

14u03 1 Vrije tijd Nood aan wat gezelschap? Wel, Nood aan wat gezelschap? Wel, Netflix Party maakte het al mogelijk om (vanop een afstandje dan) samen te bingen met je vrienden en ook Instagram springt mee op de sociaal-vanop-een-afstand-kar. Hoe? Ze creëerden een functie die het mogelijk maakt om gezellig samen te scrollen.

Zin om lekker te roddelen of te oordelen over een Instagrambericht met je vrienden, maar dan wel op een veilige manier? Dat kan nu met de nieuwste feature op Instagram. De nieuwe functie maakt het mogelijk om gezamenlijk een Instagrambericht (of twee) te bekijken én tegelijkertijd dankzij een videochat erover te praten.

“Je start een videochat door op het pictogram (rechts boven) in de directe inbox of in een bestaand gesprek te tikken. Vervolgens kun je samen bewaarde, gelikete en voorgestelde foto’s en video’s bekijken door op het fotopictogram linksonder in de hoek te tikken’, leggen ze uit in een video op de website. Perfect voor in coronatijden wanneer echt op één gsm kijken niet mag dus.