Instagram Reels is er eindelijk: zo werkt de nieuwe feature (die wel erg op TikTok lijkt)

07 augustus 2020

10u56 0 Vrije tijd De populaire app TikTok ligt onder vuur: in de VS dreigt president Trump hem te bannen. Het ideale moment om een concurrerende functie te lanceren, dachten ze bij Instagram, en dus is vanaf gisteren ‘Reels’ beschikbaar. De nieuwe feature laat je, net zoals TikTok, korte video’s maken en delen. Enkele enthousiaste Belgische Instagrammers (en TikTokkers) testten hem al.

Tot nu toe moest Instagram met lede ogen aanzien hoe TikTok de harten van tieners aller landen veroverde. In maart 2020 was de de video-app met maar liefst 115,2 miljoen downloads de meest gedownloade non-game app ter wereld. Ter vergelijking: in 2019 haalde Instagram 111,5 miljoen downloads per kwartaal. Maar de foto-app van Facebook is niet van plan om zich gewonnen te geven en lanceert nu ‘Reels’, een functie die binnen Instagram nagenoeg exact dezelfde features aanbiedt als TikTok.

Nog niet voor alle Vlamingen

Instagram Reels moet een ‘nieuwe manier om korte en entertainende video's te creëren en te ontdekken’ worden, volgens de recentste blogpost van het bedrijf. De functie laat gebruikers immers toe om een clip van vijftien seconden te maken en die met hun volgers of zelfs met de hele Instagramcommunity te delen.

Als je een iPhone hebt met minstens operatiesysteem iOS 12, dan zou je Reels nu moeten kunnen gebruiken. Al lijkt het erop dat momenteel nog niet alle Vlamingen de functie in Instagram vinden. Je vindt de feature door hetzelfde te doen als wanneer je een story wil creëren: klik op je profielicoontje in de linkerbovenhoek en eens je camera opent, zou je onderaan naast ‘verhaal’ en ‘live’ nu ook ‘reels’ moeten zien.

Delen met je volgers ... of met heel Instagram

Met Reels aan de slag gaan is – wat had je verwacht – simple comme bonjour. Je kan in Instagram zelf een video opnemen van maximum 15 seconden lang en die met allerlei bewerkingen opleuken: je kan muziek toevoegen (en hebt keuze uit miljoenen songs), de snelheid van het geluid of beeld aanpassen en filters of video-effecten toevoegen. Daarnaast kan je ook video’s uit je bibliotheek gebruiken en die met ‘align’ tot een korte clip monteren.

Je creatie achteraf delen doe je ofwel met je volgers via je feed of je stories, ofwel – en dat is nieuw voor Instagram – met alle gebruikers van de app: dan komt je video op de ‘Explore’-pagina. Die feature keek Instagram af van de ‘For You’-pagina op TikTok, waarop het algoritme je de ene na de andere leuke video aanraadt die binnen je interesses valt. Instagram belooft zo dat je via Reels in ‘Explore’ “the best of trending culture on Instagram” te zien krijgt.

Belgen aan de Reels

Sommige Belgische Instagrammers – vooral populaire influencers die ook op TikTok zitten – testten de functie al uit. Stien Edlund (18), lange tijd Belgiës populairste TikTokster, ging er al mee aan de slag en postte een dansje op het nummer ‘Oh I swear to you’ van Train. ‘Mijn eerste Reel. Love it!’, schreef ze in het bijschrift.



De komische Tiktokker Jonatan Medart postte ook al een Reel, al gaf hij in het filmpje toe nog niet exact te weten hoe de nieuwe feature werkt. “Hoeveel seconden krijgen we hier eigenlijk? Vijftien seconden?! Euh, op vijftien seconden krijg ik mijn verhaal niet verteld”, raast hij een beetje grappend.



De Antwerpse Instagrammer en TikTokker Jan Brummer pakt het (voorlopig) minder creatief aan, hij postte zijn populairste TikTokvideo als zijn eerste Reel. De kans is groot dat velen zijn voorbeeld zullen volgen en nu nog gewoon hun TikTokcontent naar Reels zullen doorposten.



DJ en TikTokker Mathieu Santy nam voor zijn eerste Reel zijn mopshondje erbij. Hij gebruikt als opsmuk een paar klassieke Instagramstickers, die naast Instagram Stories nu dus ook in Reels beschikbaar zijn.



