Instagram-pretpark krijgt vervolg Bieke Cornille

06 januari 2020

00u00 0 Vrije tijd Van influencers en YouTubers tot gezinnen met kinderen: allemaal kwamen ze de voorbije drie maanden foto's nemen in Smile Safari, het eerste "Instagram-museum van België".

In totaal trokken zo'n 25.000 bezoekers naar Tour & Taxis in Brussel, waar het pop-uppretpark voor selfiejagers - goed voor 1.600 vierkante meter aan fotogenieke decors en attributen - neergestreken was. Gisteren, op de laatste dag, mochten baasjes uitzonderlijk hun huisdier meenemen. Zo konden ze hun viervoeter laten poseren voor een gigantische kom hondenbrokken of hun kat laten 'surfen' op een stuk pizza. Het concept was zo succesvol dat er een vervolg komt. Deze zomer verhuist Smile Safari naar de Belgische kust. De precieze locatie is nog niet bekendgemaakt. En in het najaar keert het Instagram-circus terug naar de hoofdstad.