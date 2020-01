Instagram gaat overdreven bewerkte foto’s verstoppen LDC

15 januari 2020

12u38 0 Vrije tijd Sinds de komst van sociale media draait de nepnieuwsfabriek op volle toeren. In de strijd tegen die grote hoeveelheid fake news heeft Instagram een nieuwe maatregel ingevoerd: het platform gaat fel bewerkte foto’s verstoppen. Dat klinkt als goed nieuws, maar veel mensen vragen zich af of deze actie zal leiden tot meer censuur.

De nieuwe functie van Instagram werd ontdekt door de Amerikaanse fotograaf Toby Harriman. Hij was door zijn feed aan het scrollen, toen hij plots een zwarte pop-up zag met de tekst ‘Valse Informatie’. Door te klikken op de pop-up kon hij lezen dat een foto verstopt was en waarom die bedekt werd. Vervolgens kon hij ook kiezen om de bewuste foto te bekijken. Wat blijkt? Het ging om een digitaal kunstwerk, waarbij je een man zag staan op bergen die ingekleurd waren met alle kleuren van de regenboog. “Het lijkt erop dat Facebook en Instagram fake foto’s én digitale kunst viseren”, zo schreef de fotograaf op zijn Facebookprofiel.

De tekst gaat verder onder de foto.

Volgens Instagram zelf gaat de app de authenticiteit van foto’s controleren aan de hand van feedback van gebruikers en bepaalde technologie. Vervolgens wordt de foto geanalyseerd door onafhankelijke fact-checkers. Als het inderdaad gaat om een fake, geretoucheerd plaatje wordt het bedekt met de zwarte boodschap ‘Valse Informatie’.

Deze nieuwe functie kan een handig wapen zijn in de strijd tegen fake news, maar Harriman wijst er terecht op dat het ook een vorm van censuur kan zijn. “Ik vraag me af of het niet een beetje te ver gaat. Het is belangrijk dat er een duidelijker onderscheid komt tussen échte foto’s versus gefotoshopte posts. Maar anderzijds heb ik veel respect voor digitale kunst, en die mag niet de pineut zijn van het verhaal.”