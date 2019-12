Instafeestje: de hipste & creatiefste manieren om kerst te vieren Sophie Vereycken

I'm dreaming of a white Christmas, want die witte daken staan natuurlijk prachtig op foto. Mocht de sneeuw dit jaar toch uitblijven: met deze Instagramwaardige tips vier je alsnog een prachtige en originele kerst.

#AAN TAFEL!

Mara en Merel, eventplanners en stylistes bij Margriet Feesten (@margriet_feesten): “Een statementservet”

“Maak van je servet een makkelijke eyecatcher door het duidelijk aanwezig op het bord te leggen. Hou uit je kerstboom nog een paar ballen over om te gebruiken als tafeldecoratie. Kleine balletjes kan je met een feestelijk lintje rond je servet binden, grotere exemplaren kunnen dan weer als deco op je tafel zelf. Zo matcht je tafel met je kerstboom.”

Anouk Taeymans, architecte & designer (@anouktaeymans): “Pastel & eucalyptus”

“Kerstmis, dat is voor veel mensen rode kerstversiering en groene dennentakjes. Persoonlijk hou ik het echter liever bij neutrale, zanderige tinten. Dat zorgt voor een kalmer kleurenpalet tijdens de kerstperiode dat nadien ook wat langer kan blijven staan, wanneer de kerstdrukte reeds gepasseerd is. Wil je er toch graag groen bij? Probeer dan eens eucalyptus in plaats van dennentakjes, die je met enkele flowerframes in de kijker zet. Die flowerframes zijn een eigen ontwerp waarbij een bloem of takje lijkt te zweven in een fijn, zwart kader. Zelf koos ik voor de combinatie van wilgenkatjes en eucalyptus. De wilgenkatjes stralen een zachte, warme wintersfeer uit en gaan goed samen met de matgroene eucalyptus die het geheel opfleurt.”

Flowerframes, € 29 bij byanouk.com en in de pakjespop-up A Better Blend.

Bart Kiggen en Magali Elali, fotograaf en stylist bij Keen (@keen_antwerp) : “ Schilderij als feesttafel”

“Als creatief duo zijn we sterk visueel ingesteld. De aankleding van onze eettafel vormt daar geen uitzondering op. Tijdens de kerstperiode kijken we altijd uit naar ons jaarlijks pre-nieuwjaarsdiner. Voor die gelegenheid zetten we een lange tafel uit en nodigen we vrienden uit voor een breugeliaans festijn, een stilleven waar iedereen deel van uitmaakt. Als rekwisieten gebruiken we fruit dat we rijkelijk etaleren op plateaus, op borden en in schalen, in combinatie met gedrapeerd textiel, gedroogde bloemen in vazen, kandelaars en antieke objecten. De feesttafel lijkt op een schilderij dat verandert naarmate de avond vordert en de gasten zichzelf bedienen van het gestileerde buffet.”

#TOOSTEN IN STIJL

An-Katrien Casselman, lifestyleblogger (@ankatrien): “Nooit meer verloren glazen”

“Iedereen kent het wel: je drinkt een glaasje, babbelt wat met je vrienden en familie en wil vervolgens nog een slokje nemen. Om dan tot de conclusie te komen dat er plots drie andere glazen op het bijzettafeltje staan die er identiek hetzelfde uitzien. Door met een stift toffe tekstjes op de glazen te schrijven weet iedereen meteen welk glas het zijne of het hare is. En ja: ze zijn ook afwasbaar.”

Verfstiften Pilot Pintor Celebrations, € 6,40 bij kantoorboekhandels.

Jessica Van Humbeeck, theesommelier en auteur van ‘But first, tea’ (@jessvanhumbeeck) : “ Thee is de nieuwe wijn”

“Thee is hotter dan ooit, en dan gaat het niet over de temperatuur van het kopje. Net zoals wijn heeft elke thee zijn eigen unieke karakter, dat in bepaalde combinaties bepaalde gerechten kan gaan versterken. De algemene regel is dat je groene thee kan vergelijken met witte wijn, en zwarte thee met rode wijn. Van daaruit kan je dan verder kijken naar de specifieke ondertonen. Bij vis, zeevruchten, kip en andere zachte smaken kan je kiezen voor een groene thee die doorgaans een subtiele, vegetale smaak heeft. Bij kreeft past een licht geoxideerde oolong, terwijl stevig doorsmakende gerechten zoals rosbief, gebraad, eend, zalm en tonijn het best tot hun recht komen met zwaar geoxideerde oolongs. Het dessert combineert dan weer heerlijk met fruitige zwarte thee. De hoge concentratie aan tannines brengen de zoete smaken naar een hoger niveau en zorgen dat het geheel minder zwaar valt op de maag.”

Manon Van Aerschot, foodie en auteur van ‘Alle dagen feest’ (@macaron_manon): “Een originele kerstsangria”

“Bij ons thuis is Kerstmis altijd een groot feest. We starten rond een uur of vier met het aperitief. Dat is misschien wel het belangrijkste moment van het hele feest. We praten dan uren bij met heel veel hapjes en cadeautjes en gaan pas vrij laat aan tafel. Maar dat moment van echt samenzijn en de nieuwsgierigheid wanneer iemand een cadeautje openmaakt, vind ik echt mooi. Bij zulke feestdagen hoort zeker een glaasje champagne, maar ik vind het nóg leuker om te starten met een originele cocktail, zoals deze sangria. Doe per cocktail 75 ml appelsap en 150 ml witte wijn of cava in een glas. Serveer met wat stukjes appel, een takje rozemarijn en wat rode bessen. Tip: maak het extra christmassy met veenbessen in plaats van rode bessen.”

#DUURZAAM INPAKKEN

Astrid Nieuwborg, ecoconsultant (@astridnieuwborg): “Herbruikbare cadeauwrappings”

“Vrolijk cadeaupapier is leuk, maar zodra alles uitgepakt is, verdwijnt het papier in de prullenmand. Zelf geef ik de voorkeur aan Bento Bags: dat zijn zakjes gemaakt uit duurzaam linnen. Achteraf neem je je eigen verpakking weer mee, zodat je ze oneindig kan hergebruiken en niet bijdraagt aan de mega afvalberg die de feestperiode met zich meebrengt.”

Bento Bags, € 11,90 bij Edo Collective

Elfi Debruyn, creative storyteller (@glam_elfi) : “ Maak je eigen inpakpapier”

“Je hoeft niet ieder jaar een nieuwe rol inpakpapier te kopen. Waarom niet makkelijk zelf je eigen cadeaupapier maken met de tools die je al in huis hebt? Met wat penselen en verschillende verfkleuren kan je te gekke prints creëren. Maak het extra persoonlijk met een zelfgemaakte bloemenbroche die je nadien op je kledij kan dragen.”

Eline Ros, eventplanner bij ros.agency (@elineros): “Mooie momenten bij het pakjes geven”

“Leg op elk bord een stukje papier en potlood en laat iedereen na het aperitief, maar vóór de eerste gang, een compliment aan een andere gast schrijven. Hang die stukjes papier daarna in de kerstboom. Wanneer het dan tijd is om de pakjes te openen, moet de ontvanger van het cadeau een compliment uit de boom halen en voorlezen. De ontvanger van het compliment krijgt dan het volgende pakje. Schrijf de complimentjes heel specifiek met de naam erbij. Mooie momenten gegarandeerd.”

#KERSTSFEER MAAR DAN ANDERS

Elisabeth Ouni, DJ en contentcreator bij A Polaroid Story (@ouninana en @apolaroidstory): “Een alternatieve kerstplaylist”

“Eens iets anders dan honderd keer All I Want for Christmas na elkaar? Deze playlist met alternatieve kerstmuziek kan je opzetten tijdens het koken, als achtergrondmuziek bij het eten, maar evengoed als vrolijke sfeermaker achteraf. Denk: een goede dosis nostalgie, warmte, melancholie, gezelligheid en een winterse atmosfeer. De algemene sfeer is tijdloos en soulful, met af en toe een iets recenter nummer, afgewisseld met wat eightieskitsch en een minder voor de hand liggend kerstnummer. Kortom: het is een playlist die veel mensen zullen smaken. Als die ergens anders zou opstaan, zou ik gegarandeerd vragen welke lijst het is. Al zeg ik het zelf. (lacht)” Klik hier voor de playlist.

Valerie Brems, lifestyleblogger (@valeriebrems): “Geen kerstboom, wél sfeer”

“Afgelopen jaar was ons zoontje net één jaar en vond ik de combinatie kerstboom en loopwagentje iets te risicovol. (lacht) Door her en der wat takken te knippen, kan je je woonkamer op een alternatieve manier versieren zonder daarbij aan kerstsfeer in te boeten. En je hebt geen vallende naalden, win-win!”

#HIP IN EEN WIP

Farah El Bastani, styliste (@farahelbastani): “Het accessoire dat niemand anders heeft”

“Een sjaaltje kan je op veel verschillende manieren dragen: in je haar, als riem in je broek, of dubbel om je hals met een strikje voor een chique Franse vibe. En het geeft meteen een vrolijke, kleurrijke toets aan je look.”

Belgische zijden sjaal Feliae € 245 feliae.com

Nanja Massy, beautyexperte (@nanjamassy): “Een opsteker in 2 minuten”

“De feestdagen mogen dan een tijd zijn van gezellig samenzijn, het is ook vooral erg druk. Is het niet omdat we ons moeten haasten naar de andere kant van het land, dan wel omdat we zelf gastvrouw zijn. Deze opsteker schud je in twee minuutjes uit je mouw, zodat je je tijd in die gevulde kalkoen kan steken.” De volledige tutorial van de updo vind je hier.