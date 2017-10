Inrichten voor dummies: 5 tips voor een 'Pinterest perfect' interieur Nina Dillen

We willen allemaal wel een interieur dat zo uit een woontijdschrift lijkt te komen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Op haar blog Clo Clo schrijft interieurstyliste Anne-Catherine Gerets al enkele jaren over haar liefde voor Scandinavisch design en stijlvolle inrichting. Nu heeft ze haar passie gebundeld in het boek 'Insta Interieur'. Wij vroegen haar praktische tips om ook ons eigen stekje wat Pinterestwaardiger te maken.

Je eigen woning gezellig inrichten hoeft helemaal niet moeilijk of duur te zijn, stelt Anne-Catherine ons gerust. Een klein appartementje, weinig licht of een beperkt budget? Voor elk woningprobleem een oplossing.

Te weinig licht

"Heb je weinig licht in je woonst, dan is het in de eerste plaats belangrijk om met lichte kleuren te werken," tipt Anne-Catherine. "Donkere kleuren verkleinen de ruimte. Zo'n lichte kleur hoeft zelfs niet noodzakelijk wit te zijn. Je kan ook voor pasteltinten kiezen, of zelfs grijstinten. Mannen zijn vaak bang voor pastel (lacht), maar ook lichte tinten blauw, grijs en groen geven meteen een ruimer gevoel."

Een kleine ruimte

Niet zo groot behuisd? Selecteer je meubels en accessoires dan slim. "Kies in een kleine ruimte niet voor grote, lompe meubels die de ruimte definiëren en ook afblokken. Een televisie bijvoorbeeld wordt vaak centraal gezet in een woonkamer, waardoor meteen de hele ruimte bepaald is. Ik heb er zelf bewust voor gekozen om geen televisie te nemen, zodat ik meer kan schuiven met meubels. Zorg er zeker voor dat je overal makkelijk door kan, zonder tegen meubels te stoten. Dat geeft meteen een beperkend gevoel. Ga daarnaast in accessoires voor reflecterende materialen zoals spiegels en glas, die een plek optisch vergroten. Ook metallic tinten zoals goud, koper en brons reflecteren licht, waardoor je een ruimer gevoel krijgt."

Een Scandinavische toets

Nog steeds hip in de huiskamers is de Scandinavische stijl, die volgens Anne-Catherine op dit moment op haar hoogtepunt is. Wil je ook zo'n accenten toevoegen, maar weet je niet hoe te beginnen? "Je kan er bijna niet níet mee beginnen," lacht Anne-Catherine. "Overal in meubelzaken en interieurwinkels vind je nu de Scandinavische stijl terug. Vooral licht is een belangrijk kenmerk van die stijl. Omdat het daar buiten soms een hele dag donker is, willen mensen hun woonst wel licht en vooral ook gezellig maken. Denk maar aan de Deense term voor gezelligheid, hygge. Dekentjes, manden en dierenvellen zijn typisch Scandinavische elementen om die gezelligheid te creëren. Natuurlijke, houten materialen en details werken ook altijd goed. Die kleine accentjes kunnen al meteen die toets toevoegen. Maar boven alles geldt: hou het simpel en overdrijf niet."

Tasja Van Rymenant Dekentjes, dierenvellen en houten, natuurlijke materialen geven een Scandinavische toets.

Planten troef

Dé simpele manier om je interieur een upgrade te geven, blijven planten. Maar overschat jezelf niet en begin er vooral voorzichtig mee, want planten zijn duur, raadt Anne-Catherine aan. "Begin met het eenvoudigste waar je weinig verkeerd mee kan doen: cactussen. Kan je die in leven houden, probeer dan eens een vetplant. Als dat ook goed afloopt, kan je overgaan naar de moeilijkste categorie, bladplanten. Die moet je regelmatig water geven en goed verzorgen. Het zou zonde zijn als je een dure plant koopt, en die daarna laat verpieteren. Ook bloemen zijn tof, maar je hoeft het niet te moeilijk te maken met boeketten. Een eenvoudig bosje tulpen of lelies in één kleur kan al heel leuk zijn."

Een beperkt budget

Anne-Catherine: "Ik heb zelf ook maar een beperkt budget, zoals de meeste twintig- à dertigjarigen. Toch kan je ook met weinig geld een gezellige plek samenstellen. Ik snuister uitgebreid rond op rommelmarkten en tweedehandswinkels, af en toe afgewisseld met een echt duur designstuk waar ik dan lang voor gespaard heb. Je wil ook niet alles in één dure interieurwinkel kopen, dan lijkt je huis net een meubelwinkel. Daarnaast maak ik ook heel veel dingen zelf. Een terracotta bloempot schilderen in een kleurtje met een restje verf dat je nog staan hebt, zo simpel kan het soms zijn. Of het typische Lack-tafeltje van Ikea dat je o-ve-ral ziet. Ik heb daar marmerpapier over geplakt, en nu ziet het er een heel ander tafeltje uit. Door creatief te zijn, maak je je eigen woning origineel en uniek."

Insta Interieur - De interieurgids voor een instant mooie woning. Anne-Catherine Gerets, Borgerhoff & Lamberigts, 24,99 euro.

