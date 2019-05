Influencers verklappen hoe ze hun verre reizen financieren LDC

26 mei 2019

14u05

Bron: Daily Mail 0 Vrije tijd Instagram staat bomvol exotische vakantiefoto’s. Soms zie je influencers die de ene week in IJsland zitten, de volgende week in Bali en nog wat later in Maleisië. Je zou je bijna afvragen: hoe betalen ze dat allemaal? Het Britse koppel Jack Goodwin-Jones en Becky O’Connell vertelt hoe zij hun wereldreizen financieren.

Jack en Becky hebben elkaar leren kennen in de Britse stad Sheffield, en ze deelden meteen dezelfde ambities: ontsnappen aan hun 9-to-5-leventje om de wereld rond te trekken. En die droom is ook werkelijkheid geworden. Ondertussen reizen de tortelduifjes van de ene verre plek naar de andere. Denk aan Cambodja, Australië, Thailand, Spanje, Slovakije en Singapore. In totaal hebben ze al meer dan 34 landen bezocht, een gemiddelde van 6,8 per jaar. Hun avonturen delen ze op hun Instagramaccount @twotickets.toanywhere met hun 24.000 volgers.

Sobere levensstijl

“Je zal het ons nooit luidop horen zeggen tegen andere mensen, want we willen niet stoefen, maar we houden echt van ons leven”, vertelt Jack. “We kunnen elke dag reizen, hangen niet vast aan een schema en kunnen zelf kiezen wanneer we ‘s ochtends opstaan. Dat geeft je een gevoel van vrijheid. Dat kan je nooit hebben bij een 9-to-5-job."

En, zo geeft de Brit toe, dat reizen kost heel wat geld. “Voor we ons boeltje hebben gepakt, hadden we al een flink bedrag bijeengespaard. Hoe? Wij gingen nooit uit eten en gingen maximum 2 keer per jaar iets drinken op café met vrienden. Dankzij onze fulltime jobs en sobere levensstijl konden we gemakkelijk geld opzijleggen.”

Ook op reis houdt het koppel de spaarrekening in de gaten. Jack: “We blijven nooit slapen in dure 5-sterrenhotels, en verkiezen sowieso gasthuizen en homestays boven hotels. Die zijn véél goedkoper, altijd proper, minder toeristisch én je krijgt vaak een overheerlijk ontbijt.”

Feesten is een buzzkill

Want ook al ziet hun Instagrampagina - met de ene zonsondergang na de andere - er glamoureus uit, de realiteit zit toch iets anders in elkaar. “Als je wil doen wat wij doen, moet je op je centen letten. Je kan echt niet elke dag doen waar je zin in hebt. Je wil niet weten hoeveel mensen we zijn tegengekomen die maanden bezig zijn met het plannen van een lange wereldreis en na enkele weken alweer terug naar huis keren. De reden: ze hebben al hun geld uitgegeven aan feesten. Feesten zijn de grootste budgetkiller, neem dat maar van ons aan.”

Na een jaar reizen had het paar al het spaargeld uitgegeven, maar ze dachten nog lang niet aan stoppen. Daarom gingen Jack en Becky op zoek naar een gemakkelijke manier om een centje bij te verdienen. “Zo kwamen we bij online onderwijzen terecht. Nu geven we via de computer elke week 12 uur Engelse les aan Chinese kinderen. Zo kunnen we onze vakanties betalen en kunnen we op een trager tempo reizen”, vertelt Jack. “Online lesgeven is niet de enige optie hé. Er zijn zoveel jobs die je kunt uitvoeren vanachter een laptop, van weddingplanners tot gezondheidconsultants en reisbloggers.”