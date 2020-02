Influencer zet vakantie op Bali in scène maar is eigenlijk in ... IKEA

lvds

16 februari 2020

13u56

Bron: papermag 4 Vrije tijd Hoewel de meesten onder ons wel weten dat we niet alles moeten geloven wat we zien op sociale media, slaagde YouTuber Natalia Taylor er tóch in haar volgers op het verkeerde been te zetten. Want was ze op vakantie in Bali, of gewoon in de IKEA om de hoek?

Met 306.000 volgers op Instagram en nagenoeg 2 miljoen abonnees op YouTube heeft model en influencer Natalia Taylor een aanzienlijke achterban. En Taylor wou wel eens nagaan hoe goedgelovig haar fans zijn. In een YouTube-video verklaart ze dat wat we op internet delen niet altijd is wat het lijkt. “Met sociale media is het makkelijk om je voor te doen als iemand anders. Ik wil uitvissen of ik een hele vakantie kan faken door het plaatsen van valse foto’s en filmpje”, sprak het model.

(Lees verder onder de foto)

En dat deed ze. Vorige week startte ze met het posten van stories op Instagram. Van de vlucht richting Bali tot filmpjes van haar toeristische tripjes. Haar volgers konden het op de voet volgen. Nadien verschenen nog enkele foto’s van Natalia in een luxe ‘hotelkamer’ een een gezellige patio. Ze leek de tijd van haar leven te hebben, vonden ook haar volgers.

In wezen ging het model niet richting het Indonesische eiland, maar trok ze met een bevriende fotograaf naar IKEA. De filmpjes gebruikte ze van een vriend die eerder wél op het eiland was geweest. Zo ensceneerde ze haar vakantie.

Hints voor aandachtige volgers

Voor de aandachtige volgers liet Taylor enkele hints achter op de foto’s die ze deelde. Rondslingerende IKEA-labels werden niet weg gephotoshopt. Ondertussen bekende de influencer in een YouTube-video dat alles opgezet spel was. Sommige van haar volgers hadden het al in de gaten: “Ik wist het!”, schreef een van de fans. “Het leek me al zo verdacht dat je op zo’n idyllische plek enkel foto’s binnenshuis maakte”, werd er aan toegevoegd.

Als waren er ook enkele negatieve reacties, over de valse wereld die Instagram eigenlijk is. “Maar dat is net het punt van dit experiment”, zo zegt Taylor. “Ik wilde jullie tonen dat je niet alles zomaar moet geloven wat je op internet ziet.”

(Lees verder onder de video)

Natalia Taylor is niet de eerste YouTuber die een vakantie in scène zet om een statement te maken over sociale media. YouTuber Liraz Roxy ging zogezegd naar Bora Bora. Vlogger Gabbie Hanna ging een weekendje feesten op Coachella. Niet dus.