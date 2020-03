Influencer test positief op corona en post vervolgens foto buiten Margo Verhasselt

15u12 0 Vrije tijd Wereldwijd kunnen heel wat mensen niet getest worden op het coronavirus ondanks het feit dat ze symptomen vertonen. Maar toch kunnen in Amerika onder andere heel wat celebrities en influencers zich wél laten testen en delen ze hun resultaten online. Resultaat? Heel wat woede en onbegrip. Een reactie die ook modeblogger Arielle Charnas over zich kreeg, nadat ze positief testte én een foto van zichzelf buiten postte.

Twee weken geleden schreef Charnas een lange post op Instagram over hoe ze positief testte op het virus. Ze legde uit dat ze begreep dat vele van haar volgers boos waren over het feit dat veel mensen met geld wél nog een test in handen kregen en riep op om binnen te blijven. Maar vervolgens maakte Charnas een tripje van de Hamptons naar haar huis in New York ondanks haar eigen oproep én het zelfisolatie-protocol.

Vervolgens postte de influencer een foto van zichzelf buiten met het onderschrift: ‘frisse lucht’. Amper 11 dagen nadat ze de uitslag voor de ziekte kreeg. Heel wat volgers uitten vervolgens hun ongenoegen en noemden haar ‘onvolwassen’, ‘bevoorrecht’ en ‘onverantwoordelijk’. Waarop Charnas nog een andere foto van zichzelf buiten op Instagram plaatste, dit keer hand in hand met haar dochter.

Het incident benadrukt de situatie in Amerika waarbij sommige invloedrijke mensen zich gemakkelijker kunnen laten testen dan anderen. Onder andere Kim Kardashian West kwam ook al in het oog van de storm terecht, toen ze haar ondergoedlijn Skims gebruikte om geld in te zamelen voor de pandemie (20 cent per verkocht stuk ging naar de organisatie Baby2Baby nvdr.).