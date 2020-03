Ineens tijd te veel? Tijd voor een nieuwe hobby: fotografie

Charlotte Fouquet

16 maart 2020

10u30

We leven - vandaag meer dan ooit - in een visuele wereld. De duizenden mooie plaatjes die we dagelijks op Instagram, Facebook en andere sociale media zien voorbijkomen, zijn daar het beste bewijs van. Wil jij ook je dagelijks leven en omgeving mooi in beeld kunnen brengen, zoals professionele fotografen dat doen? Dan zetten we je alvast op weg met enkele belangrijke tips.

Focus als beginner niet te veel op je materiaal

Het is een klassieker: toeristen of beginnende fotografen die met een indrukwekkende, dure camera rondlopen, maar eigenlijk niet weten wat ze ermee moeten doen. Maak zelf niet die fout. Ben je een beginner, oefen dan eerst met de digitale camera die je al hebt (of een geleend exemplaar) op lichtgebruik, compositie ...

Gaandeweg zal je leren wat je precies nodig hebt voor de foto’s die jij wil maken. Dan pas kan je een geïnformeerde beslissing nemen, eventueel aangevuld met het advies van een expert.

Leer goed kijken en heb geduld

Een goede fotograaf heeft oog voor schoonheid en detail, én moet veel geduld hebben. Je moet geduldig kunnen wachten tot de opkomende zon net die schaduw vormt die je foto nodig heeft. Ook wat je techniek betreft, moet je geduld hebben. Niemand wordt een goede fotograaf door één keer per jaar vakantiekiekjes te schieten. Het vraagt uren en uren oefening om op een bepaald niveau te geraken.

Gebruik het licht in je voordeel

Heel wat fotografen zweren bij natuurlijk licht, en al zeker het warme licht dat gepaard gaat met zonsopgang en zonsondergang. Die gouden gloed op je foto kan je met niets vergelijken. Toch kunnen ook kunstlicht en flitslicht je foto naar een hoger niveau tillen. Op voorwaarde natuurlijk dat je weet hoe je dat licht moet gebruiken. Dat kan je leren door een cursus te volgen of er een boek op na te lezen, en daarna vooral veel te experimenteren.

Denk aan de compositie van je foto

Door de juiste compositie wordt je foto een stuk interessanter. Zorg er dus voor dat er geen storende elementen in beeld staan, dat jij en je onderwerp zich op gelijke hoogte bevinden, dat je onderwerp niet pal in het midden staat van je beeld …

Na een tijdje wordt dit echt een automatisme, zonder dat je er nog hoeft bij na te denken.

Leer van de experts

Ja, natuurlijk kan je experimenteren en af en toe iets opzoeken. Maar een cursus volgen bij een professional zet je veel sneller op de goede weg. Al krijg je maar de basisprincipes mee, je foto’s zullen meteen een extra dimensie krijgen.

Leer van de experts

Ja, natuurlijk kan je experimenteren en af en toe iets opzoeken. Maar een cursus volgen bij een professional zet je veel sneller op de goede weg. Al krijg je maar de basisprincipes mee, je foto's zullen meteen een extra dimensie krijgen.

