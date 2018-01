In je elektrische tandenborstel & andere plekken waar schimmels zich in verstoppen zonder dat je het beseft TVM

30 januari 2018

13u26

Bron: Good Housekeeping 0 Vrije tijd Op bepaalde plekken zoals die vergeten hoek in de kelder verwacht je nu eenmaal schimmels tegen te komen. Maar – hoe vies de gedachte ook is – eigenlijk zijn ze overal in huis aanwezig. En vooral dan in vochtige omgevingen. Op deze plaatsen verwacht je ze misschien niet direct, maar komen ze vaker voor dan je denkt.

De koelkast

Niet alleen eten in de ijskast kan beschimmelen, ook in het toestel zelf kunnen schimmels welig tieren. Er bouwt namelijk heel wat vocht in op, en geef maar eerlijk toe: vaak kuis je je koelkast waarschijnlijk niet. En toch ligt daar de oplossing. Haal regelmatig eens al het eten eruit, ga erdoor met een natte vod met wat desinfecterend middel en trek je koelkast minstens één keer per jaar volledig uit zodat al het vocht eruit kan lopen.

De wasmachine

Net zoals bij de ijskast, is de wasmachine ook zo’n vochtige plek die jij waarschijnlijk nooit schoonmaakt. In de trommel zullen er als vanzelfsprekend niet snel schimmels groeien, maar kijk maar eens in de rubberen band errond. Omdat we de deur amper laten openstaan, blijft het vocht er soms wel jarenlang in vastzitten. Idealiter ga je er na elke wasbeurt eens door met een vochtige doek.

De elektrische tandenborstel

Je elektronische tandenborstel zou misschien wel eens het laatste voorwerp kunnen zijn dat je in je mond wil stoppen. De opening tussen de borstel en het handvat is namelijk een broedplek voor bacteriën en schimmels. Ook hier weer omdat het vochtig is en je het amper schoonmaakt. Haal de borstel er na elke poetsbeurt af, spoel af onder de kraan en laat het drogen aan de lucht, wil je de schimmels tegengaan.

Het toilet

Het waterreservoir van het toilet is donker en vochtig en daarom de ideale plek voor schimmels om zich voort te planten. Aangezien kuisen niet echt een optie is, is het reservoir om de paar jaar vervangen de enige oplossing.

Speelgoed

Kinderen, zeker als ze jong zijn, knabbelen en sabbelen al eens graag op hun speelgoed. Het speeksel kruipt vervolgens in de openingen en gaatjes, waar het in alle rust schimmels kan vormen. Uiteraard wil je dat niet in de mond van je kroost, dus alles regelmatig met kokend water afspoelen en tijdig vervangen is de boodschap.

Cosmetica

Een lippenbalsem al een tijdje niet meer gebruikt? Gooi die dan maar snel weg, want de kans is groot dat je er schimmels op aantreft. Check ook regelmatig de onderkant van flessen en potjes in de badkamer. Door de extreme vochtige omgeving koeken daar al snel schimmels aan vast. Met een vochtige doek of spons veeg je dat er gelukkig snel af.