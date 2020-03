In geval van noot: onze redactrice proefde 11 soorten uit de pindakaaswinkel Roxanne Wellens & Leen Van de Sande

02 maart 2020

18u19 0 Vrije tijd In Antwerpen heeft In Antwerpen heeft de allereerste pindakaaswinkel van het land de deuren geopend. Met elf verschillende smaken kom je combinaties tegen waar je nooit eerder aan hebt gedacht, laat staan hebt geproefd. Denk aan chilipeper citroengras of koffie zeezout. Maar zijn alle smaken ook even lekker? En vooral, zou je ze op je boterham smeren? NINA-redactrice Roxanne ging voor jou proeven en gaf elke pindakaas een score op 5.

Naturel

Als iemand die dagelijks pindakaas eet en er met een passie van houdt, kan ik zeggen dat deze ‘gewone’ pindakaas alles is wat een pindakaas moet zijn. Zacht en smeuïg, een beetje crunchy en je krijgt er absoluut geen droge mond van. Je proeft dat het gaat om een kwaliteitsproduct, dat bovenal niet gezoet is en - net zoals alle andere pindakazen uit de winkel - geen palmolie bevat. Goed voor de lijn, dus. Én het milieu.

Karamel Zeezout

Deze pindakaas raad ik niet meteen aan om op de boterham te smeren, maar als nagerecht, tussendoortje of als topping van een brownie is hij hemels. De smaak doet denken aan die van een karamel-zeezout paasei of een snoepje. De crunchy textuur is te wijten aan het zeezout, hoewel je niet het idee krijgt dat je ook daadwerkelijk op zout aan het kauwen bent. Een aanrader voor de zoetekauwen onder ons!

Stroopwafel kaneel

Typisch Hollands, deze stroopwafel kaneel-mengeling. Door de echte stukjes stroopwafel eet je deze pindakaas eerder met een lepel dan echt als broodbeleg. Hoewel, de zachte smaak doet denken aan die van speculoospasta, maar dan zouter. Niet ideaal voor de diehard pindakaas liefhebber, toch zeker te smaken.

Koffie zeezout

Een hapje kan, maar meer raden we niet meteen aan. Of misschien alleen als je een koffiefanaat bent. Deze pindakaasvariant deed me aan koffiedik denken, zowel in textuur als in smaak. Hij is bovendien erg zout, wat de combinatie nog minder toegankelijk maakt.

Knoflook gebakken ui

Hier had ik eerlijk gezegd de grootste twijfels over. En toegeven, puur als pindakaas voor op de boterham zou ik het niet doen, maar het kan wél op een cracker met een stukje tomaat, bijvoorbeeld. Het smaakt namelijk niet echt als pindakaas, daarom combineer je best met iets hartigs, of meng je het in een gerecht. Let wel op, je krijgt er een lookadem van.

Kokos zeezout

Deze verwerk je best in gebak, tenzij je enorm van kokosachtige zoetigheden houdt. Ik vind de combinatie zeezout en kokos niet geslaagd. De kokos overheerst, waardoor de combinatie met de pinda’s nogal artificieel proeft.

Witte chocolade pindastukjes

Deze pindakaas combineert het beste van twee werelden en doet dat op een verrassend subtiele manier. Zowel de pindakaas als de echte chocoladestukjes zijn niet overheersend in smaak en zeker niet overdreven zoet. Het is een beetje zoals choco, maar dan beter. En bovendien gezonder.

Dadel kaneel

De smaak van deze pindakaas is erg kruidig. Het doet denken aan koude decembermaanden, knusse avonden bij het haardvuur, glühwein en mandarijntjes. De smaak is zacht en heeft iets weg van pepernoten. Hij is zeker niet te zoet: de enige toegevoegde suikers zijn die uit de dadels. Kan zeker voor op de boterham. Toch een minpuntje: deze pindakaas blijft helaas, als enige van alle smaken, aan je gehemelte plakken.

Sport

Net zoals de naturel is dit een pindakaas zoals pindakaas moet zijn: smeuïg, vol van smaak en droge mondproof. Wat deze pindakaas anders maakt dan de klassieker, zijn de grotere stukjes pinda die een crunchy effect geven en de extra plantaardige eiwitten die werden toegevoegd. Er zit meer dan 30 gram eiwit in per 100 gram. Speciaal voor sporters, dus.

Chilipeper citroengras

Help, mijn mond staat in brand! Veruit de pittigste pindakaas die ik ooit al heb geproefd. Deze ruikt niet naar pindakaas, maar heel fel naar citroengras. Een beetje zoals de citroengras douchegel die ik gebruik. Als pikant niet is weggelegd voor jou, ontwijk deze dan met een grote boog. Zelfs een klein hapje zet je mond al in vuur en vlam. Met uitzondering van de textuur herken je er weinig pindakaas in. Smeer deze niet rijkelijk op je pistolet, tenzij je van een pittig spektakel houdt. In dat geval: ga je gang. Deze pindakaas is vast heerlijk in satésaus met kokosmelk of in combinatie met kip.

Cranberry witte chocolade

O-ver-heerlijk. Voor wie de Witte Chocolade Pindastukjes lekker vindt en nog een stapje verder wil. Even lekker, net iets frisser. Ik ben normaal gezien niet zo'n fan van stukjes gedroogd fruit in eten, maar de cranberry in deze pindakaas is zacht en zorgt voor precies de juiste hoeveelheid fruitigheid om de wat zwaardere smaak van de chocolade te neutraliseren. Het smeersel heeft veel textuur en is superlekker voor op een sneetje brood voor zowel ouder als kind. Jammer genoeg is het een tijdelijke smaak die elke 2 maanden verandert. Wil je toch een pot? Haast je snel naar de winkel!

De Pindakaaswinkel is oorspronkelijk een concept van onze noorderburen. In heel wat grote Nederlandse steden zijn er al vestigingen. Het winkeltje in Antwerpen is gezellig klein en bevindt zich in de Schrijnwerkersstraat 4, een zijstraat van de Schoenmarkt. Een pot pindakaas kost in de winkel 6,50 euro en online 5,95 euro. Er zijn ook kleine potjes verkrijgbaar. Voor een collectie mini potjes van de 10 standaard smaken betaal je 17,95 euro.