In dit restaurant in Antwerpen eet je gratis, als je het gerecht op je lichaam laat tatoeëren TVM

23 april 2018

14u06 2 Vrije tijd Wie in Dim Dining, een restaurant in Antwerpen waar chef Dimitri Proost Japanse gerechten serveert met een Westerse twist, de naam van één van de gerechten laat tatoeëren, krijgt naast de tatoeage ook het bijpassende gerecht gratis. Van een opvallende promotiestunt gesproken.

“Japanse tatoeages hebben vaak een loze betekenis. Bovendien zijn er maar weinig Belgen die Japans spreken, dus hun betekenis is eigenlijk inwisselbaar. Daarom leek het ons wel leuk om een originele draai aan die tatoeages te geven”, legt Dimitri Proost uit. In totaal werden 19 gerechten omgezet naar een Japanse tattoo. Van Crispy Duck Salad en Sashimi tot Zeebaars en Kippenoester. Mensen kunnen naast een gerecht ook een stijl kiezen. Zo is elke tatoeage beschikbaar in zes designs die variëren van Manga tot traditioneel. Er is zelfs een kalligrafiestijl beschikbaar die in Japan werd gemaakt.

Eerst onder de naald en dan aan tafel

Om het idee te lanceren, liet Dimitri een filmpje maken waarin zes mensen zo'n tattoo lieten zetten. Maar wie er zelf een wil, kan zich aanmelden op de website van Dim Dining. Voorlopig geeft Dimitri tien gratis tatoeages plus bijhorende gerechten weg, maar bij succes wil hij de actie nog uitbreiden. Voor de tattoos kunnen de winnaars terecht bij Glorybound, een tattooshop in Antwerpen waar Dimitri zelf al tatoeages liet zetten. Daarna kunnen ze bij Dim Dining aan tafel om de betekenis van hun tattoo te proeven.

Op reis naar Japan in Antwerpen

Twee jaar geleden opende de nu 24-jarige Dimitri Proost een kleine bistro op een paar honderd meter van de huidige locatie aan de Vrijdagsmarkt in Antwerpen. Omdat de amper 16 plaatsen er vaak wekenlang op voorhand uitverkocht waren, verhuisde hij een jaar later naar een groter pand. Bij Dim Dining proef je de pure, Japanse keuken, geïnspireerd op zijn eigen reizen naar het Verre Oosten. Dimitri leerde de kneepjes van het vak van zijn leermeester Johan Segers (van het restaurant ’t Fornuis in Antwerpen, red.).