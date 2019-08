In dit magische stadje heb je geen last van files: alle straten bestaan er uit... water Nele Annemans

04 augustus 2019

15u23

Oké, zonder wegen zouden we nooit van punt A naar punt B raken, maar die met asfalt bezaaide straten, inclusief hobbels, putten, gele en witte lijnen zijn niet het mooiste om naar te kijken, om nog maar te zwijgen over toeterende claxons, gierende banden of agressieve chauffeurs. Daar hebben ze in dit Nederlands dorpje geen last van: daar zijn alle wegen vervangen door grachten.

Ja, je hoort het goed. Er bestaat een plek waar koning Auto niet welkom is en alle straten bestaan uit water. En dat prachtige stadje ligt niet eens zo heel ver weg. In Giethoorn, dat zo’n 120 kilometer ten noorden van Amsterdam ligt, kan je je namelijk alleen maar voortbewegen per boots, fiets of te voet. Ongeveer 180 voetgangersbruggen laten inwoners en toeristen over de grachten door de stad te reizen.

Zoals je misschien al kon raden, telt Giethoorn niet zoveel inwoners. Het is in de zomer dan ook het perfecte plekje om even weg te zijn van alle drukte. Toch is het er ook in de winter fijn vertoeven. Zo kan je er de stad verkennen op schaatsen als de grachten bevroren zijn. Mensen noemen Giethoorn niet voor niets vaak het Nederlandse Venetië omdat het er net zo mooi en romantisch is als het Italiaanse stadje.