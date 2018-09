In deze sterrenrestaurants overal ter wereld eet je voor een prikje Ellen den Hollander

Het allerlekkerste eten voor een fijne prijs: bij het goedkoopste sterrenrestaurant ter wereld kan dat. Voor de echte goedkope moet je helemaal naar Singapore, maar gelukkig staan er in de lijst ook twee Belgische betaalbare restaurants met een Michelin-ster.

Reissite Traveloka zette de vijftig goedkoopste restaurants ter wereld met een ster op een rij. Bovenaan staat Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle. Daar heb je voor omgerekend 1,88 euro al een heerlijk maal. De top 10 telt veel Aziatische locaties: van China en Korea tot Japan.

Iets dichter bij huis, in het Spaanse El Castell kun je onder 15 euro al heerlijk eten. In Düsseldorf kan de rekening voor het eten onder de 20 euro blijven.

Nederland komt twee keer in de lijst voor. Op nummer 28 staat Strandlodge in Winterswijk. Voor € 26,88 biedt dit restaurant met één ster een vast lunchmenu met twee gangen. Sinne in Amsterdam staat op 39. Een driegangenmenu is daar rond de 39 euro.



Ook België wist twee plekjes in de top 50 weg te kapen. Op nummer 18 vind je Bistro Racine in Braine-le-Château. In dit sterrenrestaurant kan je voor amper € 24 een tweegangenmenu bestellen. Een ander vast sterrenmenu eet je bij Le Pilori in Écaussinnes. Daar betaal je € 36 voor een driegangenmenu.

Top 50 goedkoopste restaurants met een Michelin-ster

1 Liao Fan Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice & Noodle * (Singapore, à la carte, € 1,88)

2 Tim Ho Wan * (Hongkong, à la carte, € 3,24)

3 Hamo * (Zuid-Korea, Seoel, à la carte, € 6,05)

4 Chugokusai S.Sawada * (Japan, Osaka, vast menu, € 8,28)

5 Jay Fai * (Thailand, Bangkok, à la carte, € 10,24)

6 Ginza Ibuki * (Japan, Tokio, vast menu, € 10,84)

7 Three Coins * (Taiwan, Taipei, à la carte, € 11,10)

8 Lao Zheng Xing * (China, Sjanghai, à la carte, € 12,46)

9 L'Antic Moli * (Spanje, El Castell, vast menu, € 14,16)

10 Al's Place * (VS, San Francisco, à la carte, € 15,36)

11 King * (Macau, Macau, à la carte, € 15,87)

12 The Coach * (VK, Marlow, à la carte, € 18,00)

13 Ten-you * (Japan, Kyoto, vast menu, € 18,26)

14 Tuju ** (Brazilië, São Paulo, vast menu, € 19,12)

15 Fritz's Frau Franzi * (Duitsland, Düsseldorf, vast menu, € 19,12)

16 Le Pousse-Pied * (Frankrijk, La Tranche-sur-Mer, vast menu, € 19,54)

17 Vintage 1997 * (Italië, Turijn, vast menu, € 19,54)

18 Bistro Racine * (België, Braine-le-Château, vast menu, € 19,54)

19 Esquina Mocoto * (Brazilë, São Paulo, à la carte, € 20,91)

20 Tail Up Goat * (VS, Washington DC, à la carte, € 22,18)

21 Band of Bohemia * (VS, Chicago, à la carte, € 22,18)

22 The Ninth * (VK, London, vast menu, € 22,87)

23 Field * (Tjechië, Praag, à la carte, € 23,72)

24 Costes Downtown * (Hongarije, Boedapest, vast menu, € 23,98)

25 Florian Maison * (Italië, San Paolo d'Argon, vast menu, € 24,49)

26 Antiqvvm * (Portugal, Porto, vast menu, € 24,49)

27 Cookies Cream * (Duitsland, Berlijn, à la carte, € 24,49)

28 Strandlodge * (Nederland, Winterswijk, vast menu, € 26,88)

29 La Vara * (VS, New York City, à la carte, € 27,30)

30 Stazione di Posta * (Italië, Rome, à la carte, € 27,39)

31 La Riva * (Zwitserland, Lai, vast menu, € 27,48)

32 Alma * (Portugal, Lissabon, à la carte, € 32,25)

33 Atelier Amaro * (Polen, Warschau, vast menu, € 33,11)

34 Premiere * (Griekenland, Athene, à la carte, € 34,22)

35 Greenhouse * (Ierland, Dublin, vast menu, € 34,22)

36 Le Pilori * (België, Écaussinnes, vast menu, € 35,24)

37 Mee * (Brazilië, Rio de Janeiro, à la carte, € 35,92)

38 Tian * (Oostenrijk, Wenen, vast menu, € 36,18)

39 Sinne * (Nederland, Amsterdam, vast menu, € 38,14)

40 La Gaichel * (Luxemburg, Eischen, vast menu, € 38,14)

41 Pertinence * (Frankrijk, Parijs, vast menu, € 44,03)

42 Mesa * (Zwitserland, Zürich, vast menu, € 44,63)

43 La Cabra * (Spanje, Madrid, à la carte, € 48,89)

44 La Bottega * (Zwitserland, Genève, vast menu, € 49,75)

45 Grön * (Finland, Helsinki, vast menu, € 50,86)

46 Søllerød Kro * (Denemarken, Kopenhagen, vast menu, € 51,88)

47 Pelegrini * (Kroatië, Sibenik, vast menu, € 57,94)

48 Mathias Dahlgren-Matbaren * (Zweden, Stockholm, à la carte, € 74,66)

49 Galt * (Noorwegen, Oslo, vast menu, € 88,67)

50 Dill * (IJsland, Reykjavik, vast menu, € 93,44)