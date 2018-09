In deze 50 koffiebars in ons land krijg je morgen gratis ontbijt TVM

06 september 2018

10u48 1 Vrije tijd Onderzoek wijst uit dat 1 op de 4 Belgen niet dagelijks ontbijt, en dat terwijl verschillende studies al aangetoond hebben dat het ontbijt de belangrijkste maaltijd van de dag is. Ontbijtgranenmerk Jordans wil zijn steentje bijdragen en deelt daarom morgen (7 september) gratis muesli en granola uit in 50 verschillende koffiebars in ons land.

Na een nachtje zonder eten en drinken is een stevig ontbijt een must om aangesterkt aan de dag te beginnen. Je trekt meteen je metabolisme op gang, krijgt energie om de dag te beginnen en de kans is kleiner dat je rond 10u al begint te snacken.

Aderverkalking

Amerikaanse wetenschappers voegden vorig jaar nog een extra argument om te ontbijten aan dat rijtje toe. Wie het ontbijt overslaat, heeft een grotere kans op verstoppingen in de aders, met een groter risico op hartaandoeningen tot gevolg. Zij zien een verband tussen niet ontbijten en de eerste tekenen van aderverkalking, waarbij de aders verharden of vernauwen. De Amerikaans-Spaanse studie werd gepubliceerd in de Journal of the American College of Cardiology.

Gratis ontbijt

Hoog tijd om hier meer aandacht aan te besteden dus. Stip daarom morgen 7 september aan in je agenda voor de eerste editie van de Jordans National Breakfast Dag. Ontbijtgranenmerk Jordans biedt dan een gratis ontbijt aan in 50 deelnemende koffiebars. Onder andere Caffènation en Cuperus in Antwerpen, Peaberry Coffeebar en DreamCATchers in Gent, Cafe Velvet Brussels in onze hoofdstad en Swartehond in Leuven doen mee. Een volledig overzicht van alle deelnemende koffiebars vind je op de Facebookpagina van Jordans National Breakfast Day.

4x een goed ontbijt dat geen moeite kost

We zijn allemaal soms liever lui dan moe. Zeker als je wekker je om zes uur ’s ochtends uit je veel te behaaglijke bed rinkelt. En dan stelt zich hetzelfde eeuwenoude dilemma: opstaan en een voedzaam ontbijt klaarmaken? Of toch nog even blijven liggen en onderweg snel een ongezonde koffiekoek kopen? Ook al wéét je dat je beter voor de eerste optie kiest. Wel, met deze 4 ontbijtjes hoef je niet meer te kiezen. Ze zijn in een wip klaar en zijn nog eens gezond ook.