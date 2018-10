In 6 stappen naar een rustgevend huis MV

10 oktober 2018

08u58

Bron: Pure Wow 0 Vrije tijd Als je na een lange werkdag thuiskomt, wil je dat je thuis een rustige plek is waar je op adem kunt komen. Ligt jouw appartement of huis er tegenwoordig als het verlengde van je bureau of van je kleerkast (lees: rommel overal) bij? Geen wonder dat je humeur dan tegensteekt. Frisse tips voor een fris en rustgevend thuis, alsjeblieft, dankjewel!

Maak ruimte aan het raam

Dat de Scandinaviërs weten wat ze doen op het gebied van mode en interieur is al lang geen nieuws meer. Al is er nog één tip die je zeker moet onthouden. Probeer zo weinig mogelijk voor je ramen te hangen Of het nu gordijnen of rolluiken zijn, iedereen knapt op van zonlicht. 'Hoe moet ik in godsnaam slapen als ik geen gordijnen heb?', hoor ik je al denken, maar ook daar is een oplossing voor: een slaapmaskertje. Hallo extra portie vitamine D!

Hou een kalender bij

En dan heb ik het niet over die op je smartphone. Ons leven kan tegenwoordig beschreven worden als druk, drukker, drukst. Een kalender op je gsm die je eraan herinnert dat je morgen om 20u hebt afgesproken met vriendinnen om cocktails te gaan drinken mag dan nog zo fijn zijn, een echte fysieke kalender met 'was lakens' is vaak véél handiger én noodzakelijker.

Verstoppertje met technologie

Al je elektronische apparaten aan de deur zetten? Neen, dat moet niet. Maar kabels, modems, stekkers... er is niets lelijkers in huis. De oplossing? Verstoppen die handel. Achter een leuke plant, een kastje, het maakt niet uit. Je wil uiteraard supersnel internet, maar je moet daar niet altijd aan herinnerd worden, toch?

Ruim dagelijks op

Het absolute minimum dan. Vijf minuten voor je gaat slapen, terwijl je op jouw kop koffie wacht in de ochtend. Haal rommel weg. Het laatste wat je wil na een lange dag is een verwelkoming van dat ene truitje dat je dit weekend aanhad of van dat paar schoenen van vorige week dat je ergens liet rondslingeren.

Sauna-momentje

Een heerlijke geur en mooi accent in de douche nodig? Hang wat gedroogde eucalyptusbladeren op. Je badkamer wordt in een mum van tijd omgetoverd tot een kleine spa en het ruikt geweldig.

Begin je eigen kruidtuin

Geen plaats voor een echte moestuin? Kruiden kan je gemakkelijk groeien in je keuken zonder dat er al te veel plaats en moeite in kruipt. Enkele potjes met wat munt, rozemarijn en salie geven je keuken een frisse look en verspreiden een unieke geur.