IKEA opent pop-up in centrum Leuven Isabelle Cheyns

09 september 2019

Wie in het Leuvense woont of op kot zit, kan voortaan op beide oren slapen. Vandaag opent de IKEA pop-upstore op de Bondgenotenlaan de deuren.

Het pand waar voorheen Mexx zat is op een paar weken tijd omgetoverd tot een Zweeds interieurpaleis. Al is slaapkamerpaleis correcter want alles draait er rond work-life-sleep balance. Wie er binnenloopt voor een hotdog of köttbullar, is er aan voor de moeite.

Deze pop-up focust op de slaapkamer en is een oase van rust. Je koopt hier geen bed om dat vervolgens door de verkeersluwe Bondgenotenlaan te sleuren, je test hier matrassen en bedframes uit om te bestellen en te laten leveren. Omdat je beter slaapt in een opgeruimde kamer, kan je er ook modulaire kasten kopen die passen in elke slaapkamer of kot. Straatletters, een Leuvense grafitti-artiest die normaal op werfplaten zijn dingen doet, werd gevraagd om de ramen en de winkel hier en daar van een leuke tag te voorzien.

Het is niet de eerste keer dat een IKEA pop-up opent. Er waren er eerder al in Bergen, Brussel en Hasselt maar daar kon je geen producten kopen. Op de 500 vierkante meter in Leuven kan je 150 producten en accessoires kopen. Voor klanten is er een IKEA Café met gratis kop koffie of thee. IKEA Family-leden kunnen er bovendien workshops volgen waarin experts tips & tricks delen voor een betere nachtrust. De eerste workshop “Ontdek jouw persoonlijke formule voor een goede nachtrust” en andere activaties vinden plaats op 27 en 28 september.

De winkel is er sowieso tot het einde van het jaar, al werd er op het openingsevent gesproken over zes maanden en dan verder kijken.