Ik ga naar een festival en ik neem mee... Liesbeth De Corte

16 juni 2018

16u32 0 Vrije tijd Heb je deze zomer een festival gepland? Dan is het de hoogste tijd om je bagagelijst te plannen. De meeneemlijstjes voor alle basic spullen kan je gemakkelijk vinden met een snelle zoektocht op Google. Wij schotelen je enkele tips voor zodat je het verblijf op de weide nog wat comfortabeler en stijlvoller kunt maken.

1. Slaapzak

Een tent heb je (hopelijk) al, maar om echt te slapen als een roosje heb je nog een slaapzak nodig. Van die van Sleeping Beauties worden wij alvast spontaan vrolijk en krijgen we meteen zin om onder de wol te kruipen.

Te koop online, prijzen beginnen vanaf ongeveer € 57.

2. Hangmat

Sommige mensen vertrekken 's ochtends vroeg al om het eerste concert te zien en blijven weg tot het laatste optreden is afgelopen. Anderen spenderen wat meer tijd op de camping. Gezellig keuvelen met vrienden en wat rosé nippen. Je ideale partner in crime is dan ook... een roze kampeerstoel.

Te koop bij Leen Bakker of Blokker, vanaf € 43,95.

3. Draagbare speaker

Tijdens die gezellige onderonsjes heb je natuurlijk ook wat achtergrondmuziek nodig. Of het nu loungemuziek is of enkele liedjes van een band die je later op de dag per se wil zien. Een tip: laat de speaker wel niet de hele nacht muziek afspelen, of je krijgt ongetwijfeld een aantal boze buren op je dak.

Te koop bij Urban Outfitters, € 35.

4. Plastic bordjes

Sinds de komst van de vele foodtrucks op de festivals wordt er steeds vaker gesmikkeld op de festivalweide. Maar wie toch een beetje op z'n budget let, neemt ook zelf eten mee. En dan heb je natuurlijk bijpassende én herbruikbare plastic bordjes nodig.

Te koop bij de webshop van vtwonen, € 42,50 voor een set van 6 bordjes.

5. Kleurrijke lampjes

Wanneer je na een drukke dag weer bij je tent arriveert, wil je vaak nog even bijkletsen over alle groepen die je gezien hebt. Wie was beter dan verwacht, was je door een band teleurgesteld en heb je nieuwe groepen ontdekt? Een kleurrijke verlichtingssnoer zorgt dan voor de juiste sfeer. Ook handig: dankzij de lampjes kan je snel jouw tent terugvinden.

Te koop bij Hema, € 10,40 voor een snoer van 5 meter.

6. Analoge fotocamera

Met de smartphone in de hand is het des te gemakkelijker om altijd en overal kwaliteitsvolle foto's te maken. Maar is het niet leuker om het op de old skool manier aan te pakken met een analoge camera? Achteraf ben je ongetwijfeld verrast door het resultaat en kan je met je vrienden leuke herinneringen ophalen. Leuk extraatje: deze van Urban Outfitters kan ook tegen een plensbui!

Te koop bij Urban Outfitters, € 22.

7. Regenjas

We leven in België, dus de kans dat je een regenbui meemaakt is reëel. Helaas. Met deze roze regenjas van Vila ben je wel voorbereid.

Te koop bij Vila, € 44,99.

8. Powerbank, incluis spiegel

Tegenwoordig overleeft onze telefoon amper nog één dag op z'n batterij, laat staan enkele dagen. Een powerbank is dan een handig hebbeding om bij je te hebben. Kies er ineens eentje met spiegel, dan heb je twee vliegen in één klap.

Te koop bij Bijenkorf, € 31,49.