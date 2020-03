Iets nieuws leren tijdens je dagelijkse wandeling? Dat kan met deze 5 podcasts Valérie Wauters

30 maart 2020

17u14 0 Vrije tijd Nu we zo veel mogelijk moeten telewerken, verliezen we geen tijd meer met pendelen tussen thuis en onze werkplek. Helaas betekent dat meteen ook dat we niet langer een ‘verloren’ moment hebben om naar een podcast te luisteren.

Om daar weer verandering in te brengen, selecteerden we 5 educatieve podcasts, die je iets bijleren terwijl je even naar buiten gaat voor een kleine wandeling in je buurt.

Geschiedenis: Hardcore History

Toegegeven, voor deze moet je waarschijnlijk wat meer tijd uittrekken, maar we beloven je dat het het waard is. Dan Carlin, de host van de podcast, brengt geschiedkundige gebeurtenissen op een toegankelijke manier waardoor je ze met plezier beluistert. Het duurt soms maanden voor er een nieuwe aflevering verschijnt, maar wanneer er dan eentje online komt, is deze steeds het wachten waard.

Persoonlijke ontwikkeling: The Tim Ferriss Show

De Tim Ferriss Show is een zakelijke podcast zoals je ze maar zelden tegenkomt. Auteur en ondernemer Tim Ferris interviewt gasten die anders zelden interviews geven zoals Maria Sharapova, Jamie Foxx en Arnold Schwarzenegger. Tim legt de routines van zijn interviewees begrijpelijk uit om je nuttige tactieken, tools en routines aan te leren.

Inspiratie: TED Talks Daily

De kans is groot dat je al een paar TED Talks op video hebt bekeken. Maar wist je dat er ook een hele hoop van die TED Talks beschikbaar zijn in podcastvorm. Van gendergelijkheid tot geologie en van skateboarden tot slavernij: iedereen vindt vast wel één of meerdere interessante talks in deze podcast.

Filosofie: Philosophize This!

Wil je waardevolle, nuttige lessen in filosofie krijgen zonder dat je daarvoor droge studieboeken met doorspitten? Dan ben je bij deze podcast aan het juiste adres. Begin deze podcast vanaf aflevering 1 om het maximale uit de show te halen. Je leert er de belangrijkste ideeën uit de filosofie op een verstaanbare manier uitgelegd.

Algemene kennis: Stuff You Should Know

Stuff You Should know bestaat al meer dan tien jaar, maar blijft immens populair. Of je nu houdt van wetenschap, popcultuur of geschiedenis, deze podcast heeft vast één of meerdere afleveringen over een onderwerp dat je interesseert.

