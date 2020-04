Ideaal voor trage lockdownavonden: sterrenkijken voor beginners Valérie Wauters

27 april 2020

17u31 4 Vrije tijd De voorbije avonden passeerde De voorbije avonden passeerde het satellietentreintje van Elon Musk meermaals over ons land. Ook de komende dagen is dat nog het geval, al zal het een pak minder zichtbaar zijn. Gelukkig valt er ook heel wat ander moois te bekijken boven ons hoofd.

Het is je vast al opgevallen dat er naast de maan ook een andere ‘ster’ fel staat te blinken aan de hemel? Dit opvallende hemellichaam is de planeet Venus, ook gekend als ‘de Avondster’. Wie ‘s avonds laat al eens graag naar boven kijkt, heeft ze vast al opgemerkt, omdat Venus op de meeste avonden erg duidelijk te zien is. Morgen, dinsdag 28 april, nog net iets opvallender dan anders trouwens. Dan is de planeet het helderst te zien van het hele jaar.

Nu we toch met onze blik naar de hemel gericht zitten, is het het ideale moment voor een korte cursus sterrenkijken. Constellaties spotten is immers het perfecte tijdverdrijf tijdens trage lockdownavonden.

Zo begin je eraan

Je kan overal naar de sterren kijken, maar het beste is natuurlijk om het te doen op een plek waar er zo weinig mogelijk lichtvervuiling is. Zet je dus lekker in je tuin, of trek naar een bos in de buurt om daar gezellig naar de hemel te staren. Je hoeft trouwens helemaal geen telescoop te bezitten om naar de sterren te kunnen kijken. De meeste hemellichamen zie je prima met het blote oog. Let er wel op dat je ogen ongeveer vijftien minuutjes nodig hebben om zich volledig aan te passen aan het donker. Wil je alles toch van iets dichterbij bekijken? Dan kan je ook investeren in een verrekijker. Dat hoeft trouwens geen duur exemplaar te zijn, vanaf zo’n 25 euro vind je al een goed basismodel.

De aarde draait constant om zijn as, maar de sterren staan vast. Dat wil zeggen dat de sterrenhemel van nacht tot nacht, en van seizoen tot seizoen verandert. Dat maakt het voor de beginnende sterrenspotter een beetje moeilijk. Het beste wat je dan ook kan doen is er een app bijnemen, die je helpt de sterren te spotten. Gebruik om te beginnen een app zoals Sky View (Google Play of App Store) of Star Walk (Google Play of App Store) om de Poolster te spotten. Op basis daarvan kan je vervolgens de andere constellaties identificeren. Constellaties of sterrenbeelden zijn trouwens groepen sterren die een naam kregen op basis van de vormen die ze suggereren. De meeste van die namen zijn gebaseerd op de Griekse mythologie.

Constellaties voor beginners

Ursa Major, de Grote Beer: de Grote Beer herken je aan de vorm van de steelpan, die uit 7 felle sterren bestaat.

Ursa Minor, de Kleine Beer: wie de Poolster heeft gevonden, heeft meteen ook het uiteinde van de Kleine Beer gevonden. Net als de Grote Beer heeft de Kleine Beer iets weg van een pannetje, maar deze keer met een iets langere steel.

Cassiopeia: dit sterrenbeeld heeft de vorm van de letter W en bestaat uit 5 felle sterren.

Orion: Orion is één van de grootste en meest herkenbare constellaties, en is overal ter wereld zichtbaar. De ‘Riem van Orion’ is het makkelijkst te vinden, omdat die bestaat uit drie felle sterren vlak naast elkaar. Verder wordt de zandlopervorm van Orion afgemaakt door felle sterren Rigel (rechtsonder) en Betelgeuse (linskboven). De arm en de boog van dit sterrenbeeld zijn niet altijd even goed zichtbaar.

De Tweelingen, Castor & Pollux: ten noordoosten van Orion ligt het sterrenbeeld Tweelingen, bestaande uit twee heldere sterren: Castor & Pollux. Pollux is de helderste van de twee en is een oranjekleurige reuzenster. Castor lijkt voor het blote oog op een enkele ster, maar is eigenlijk een zesvoudig sterrensysteem.

