Ideaal voor op Instagram: 4 restaurants waar je kunt tafelen in het roze Timon Van Mechelen

15u59 0 De Horeca Fabriek Vrije tijd Geen inspiratie voor een nieuwe foto op Instagram? Ga dan eens eten in één van deze 4 roze restaurants. Ze lijken zo uit een film van Wes Anderson te komen, maar gelukkig gaat het niet om filmsets en kun je er ook echt eten.

1. MaMa Kelly – Amsterdam

Dit restaurant heeft al een vestiging in Den Haag, nu opent er ook eentje in de Nederlandse hoofdstad. Vanaf 13 november kun je in een pand in het Olympisch Stadium genieten van de kookkunsten van chef IJsbrant Wilbrenninck terwijl je je ogen de kost geeft aan het volledig roze interieur. Op de website kun je nu al een plaatsje reserveren. Snel zijn is wel de boodschap, de plaatsen zijn beperkt én erg gewild.

sneakpeek MaMa Kelly Amst! #mamakelly #mamakellyamsterdam #lobsterandchicken #restaurantdesign #interiordesign #pinkisnotjustacoloritsanattitude #dehorecafabriek #amsterdam #olympicstadium Een foto die is geplaatst door Rein Rambaldo (@reinrambaldo) op 04 aug 2017 om 19:57 CEST

2. Cuisinette Domestic – Antwerpen

Bij bakkerij Domestic kun je sinds kort terecht voor een uitgebreide high tea in een poederroos fluwelen interieur. Sander Goossens is er verantwoordelijk voor de heerlijke zoetigheden (wij gingen dit adresje al eens uittesten), maar zoals het high tea betaamt, kun je er ook smullen van hartige snacks. Per persoon betaal je 31 euro. Cuisinette Domestic is geopend van woensdag tot zondag tussen 11u en 18u.

3. Pietro Nolita – New York

Je moet er helemaal voor naar New York afreizen, maar dit restaurant in de hippe wijk Nolita is wel écht een aanrader. Op het menu staan gezonde Italiaanse gerechten die je kun verorberen tot 2u ’s nachts en dat zonder reservatie. Verder kun je er ook gewoon een koffie drinken of ’s avonds in de cocktails vliegen. Ook de buitenkant van het restaurant is overigens roze, wat het een ware trekpleister voor Instagramfoto’s maakt.

The future is rosy with mornings at @pietronolita 💅🏻 #newyork #nolita #pietronolita #pink #prettyinpink #interiordesign #goodeats #pinkAF #coffeebreak Een foto die is geplaatst door Natalia Del Rivero (@delriverodesignco) op 24 okt 2017 om 16:55 CEST

4. Sketch - Londen

Het restaurant waar het de hele roze hype mee begonnen is. Sketch is al jaren een populaire hotspot in Londen en dan vooral ‘The Gallery at Sketch’. Eén van de vier ruimtes van het restaurant die – je raadt het al – helemaal roze is. Je kunt er tussen 12u30 en 16u30 terecht voor afternoon tea, vanaf 18u kun je er dineren. Wel even bijzeggen dat een tafeltje bemachtigen moeilijk is en dat de prijzen érg hoog liggen. Maar je moet wat over hebben voor dé perfecte Instagramfoto natuurlijk.

S K E T C H Een foto die is geplaatst door Josie Mander (@jskmndr) op 19 okt 2017 om 07:17 CEST