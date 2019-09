Houdt uw kat van u of niet? Wetenschappers worden het maar niet eens Margo Verhasselt

25 september 2019

09u03

Bron: De Volkskrant 0 Vrije tijd Houden katten écht van ons? Of zien ze ons stiekem gewoon als hun persoonlijke butlers? Het is een vraag die dierenvrienden zich al lang stellen. En wetenschappers ook zo blijkt.

Het is een onderwerp dat stof doet opwaaien. Houden katten van mensen of niet? Het antwoord is ja, volgens een Amerikaanse onderzoeksgroep dat een experiment deed met kittens en volwassen katten. Al is een Britse professor het daar niet mee eens.

Een nieuw onderzoek dat deze week gepubliceerd werd, stelt dat katten zich binden aan hun eigenaar en op hen rekenen als bron van veiligheid in een nieuwe omgeving. Onderzoeker Monique Udell van de universiteit van Oregon nam een groep katten en hun baasjes onder de loep. Tijdens de test moesten de baasjes hun huisdieren twee minuten laten wennen aan een vreemde kamer, twee minuten weggaan en dan terugkregen. Vervolgens werd bekeken hoe de dieren reageerden.

Wat bleek? De katten gedroegen zich hetzelfde als een jong kind of een hond. Tweederde ging op verkenning, een op de drie stopte zich bang weg in een hoekje of zocht troost bij zijn eigenaar. Genoeg om voor de onderzoekers tot de conclusie te komen dat de dieren zich net zo hard hechten als honden en kinderen.

Gekibbel

Maar daar is de Britse hoogleraar veterinaire gedragskunde Daniel Mills van de universiteit Lincoln het niet mee eens. “Ze controleerden niet of de katten net zo reageerden op een vreemdeling”, vertelt hij aan de Volkskrant. Mills deed enkele jaren geleden zelf onderzoek naar het gedrag van katten en merkte toen op dat de dieren even aanhankelijk waren bij vreemden. “Het is logisch dat katten bindingen aangaan, dat doen ze ook met hun moeder”, legt hij nog uit. “Maar het maakt nogal uit of mijn kat van mij houdt, of dat hij van iedereen houdt.”

Toch verdedigt de Amerikaanse Udell zich, al geeft de eerste auteur van de studie, Kristyn Vitale, toe dat de test met de vreemde nodig was. Wat volgens hen telt, is echter de reactie van de kat. “Bij een kind gebruiken we het bindingsgedrag naar vreemden ook niet als bewijs dat ze niet gebonden zouden zijn aan hun ouder.”

Gedragsbioloog Claudia Vinke aan de faculteit dierengeneeskunde van Utrecht deelt de mening van Mills. “Ik vind dit een leuke studie, maar zie ook wel de haken en ogen”, legt ze uit aan de Volkskrant. Ze is van mening dat de band tussen de kittens en de moederpoes ook onderzocht moest worden. “Dat is belangrijk voor de kwaliteit van de binding later.”

Is uw kat nu aan u gehecht of niet? Vinke is er niet 100% van overtuigd. “Er is misschien wel iets meer dan: ik doe het puur voor het voer. Maar katten zijn van nature solitair jagende dieren. Of de kat net zo gehecht raakt aan de mens als de hond, lijkt me sterk.”