Hondenrestaurant verzamelt voedsel voor huisdieren (en jij kan ook je steentje bijdragen) Liesbeth De Corte

21 april 2020

08u02 2 Vrije tijd Het is mooi om te zien dat corona ook een golf van solidariteit heeft veroorzaakt die zich nog sneller verspreidt dan het virus zelf. Kijk maar naar het hondenrestaurant Bentley in Antwerpen. Eigenares Lana Provoost heeft de deuren moeten sluiten, maar blijft ondertussen niet stilzitten. Zij wil de voedselbanken een handje helpen en verzamelt voedsel voor huisdieren.

“Vorig jaar heb ik een pop-uprestaurant voor honden geopend in Antwerpen. Dat was een groot succes. Normaal gingen we daar deze periode een vervolg aan breien met een tweede pop-up, maar die plannen zijn in het water gevallen door de coronacrisis”, steekt Lana van wal.

Dat was een tegenvaller, geeft ze toe, maar nietsdoen is niet op haar lijf geschreven. “Een tijdje geleden werd ik gecontacteerd door 4voeters in nood, een vzw die zich inzet voor verwaarloosde dieren en minderbedeelden. Zij vertelden dat Covid-19 bij sommige gezinnen voor financiële problemen zorgt, en dat de vraag naar steun voor dierenvoer enorm is gestegen.”

Zelf heeft ze alle restjes van haar voeding gedoneerd. Tegelijk lanceerde ze een online oproep aan baasjes om hetzelfde te doen met brokjes en blikjes voer voor katten en honden. “Met succes”, lacht Lana. “Ondertussen heb ik ook gebeld met vzw’s in Antwerpen of ze ook steun kunnen gebruiken, en dat is zeker het geval.” Alle beetjes helpen. Heb jij ook nog honden- of kattenvoeding op overschot? Dan kan je Lana een bericht sturen via Facebook, Instagram of haar website. Zij komt het eten halen - volgens de coronarichtlijnen - en levert het af bij de vzw’s.

“Het gaat om een kleine actie, maar het geeft wel veel voldoening”, vertelt ze nog. “Ik heb het gevoel dat ik me nuttig maak. In plaats van thuis te zitten, kan ik mensen helpen, en meer bepaald diertjes. Volledig mijn dada.”



